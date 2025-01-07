Только каждый третий ребенок в Великобритании предпочитает читать на досуге

Лишь 34,6% детей в возрасте от 8 до 18 лет находят удовольствие в чтении на досуге

Фото: Динар Фатыхов

В Великобритании интерес детей к чтению продолжает стремительно падать, достигнув минимального уровня за последние два десятилетия, пишет издание Bookseller. По данным исследования Национального фонда грамотности Великобритании, лишь 34,6% детей в возрасте от 8 до 18 лет находят удовольствие в чтении на досуге. Это примерно каждый третий ребенок. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 39%. Причины, озвученные самими детьми, включают нехватку времени из-за учебной нагрузки, увлечение соцсетями, играми и видео, а также ограниченный доступ к интересным книгам из-за недостаточного финансирования библиотек и низкой покупательной способности родителей.

Эксперты подчеркивают, что кризис затрагивает не только чтение в традиционном формате, но и интерес к литературе в целом. Рост популярности визуальных форматов, таких как манга, графические новеллы и фанфики, а также аудиокниг, частично компенсирует снижение интереса к бумажным книгам, но при этом меняет саму культуру чтения. Вместо того чтобы погружаться в тексты, дети все чаще выбирают посты, чаты и блоги, адаптированные под их ритм жизни.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Руководители крупных издательств Великобритании, включая представителей Penguin Random House, HarperCollins, Hachette и других, предлагают различные пути решения проблемы. Основной акцент сделан на объединения усилий всех заинтересованных сторон — родителей, школ, библиотек, благотворительных организаций и самих издательств. Представители книжной индустрии предлагают следующие меры:

Создание семейной культуры чтения. Исследования показывают, что дети, которым родители читают вслух или которые читают вместе с родителями, чаще находят удовольствие в книгах. Родителям советуют выделять 10–15 минут в день на совместное чтение, позволять детям самим выбирать книги и использовать современные форматы, включая аудиокниги, подкасты и даже фанфики.

Исследования показывают, что дети, которым родители читают вслух или которые читают вместе с родителями, чаще находят удовольствие в книгах. Родителям советуют выделять 10–15 минут в день на совместное чтение, позволять детям самим выбирать книги и использовать современные форматы, включая аудиокниги, подкасты и даже фанфики. Школьные инициативы. Школьным библиотекам предлагается проводить недели чтения, встречи с детскими писателями, организовывать книжные ярмарки и развивать творческие кружки, например, по созданию буктрейлеров или написанию фанфиков.

Школьным библиотекам предлагается проводить недели чтения, встречи с детскими писателями, организовывать книжные ярмарки и развивать творческие кружки, например, по созданию буктрейлеров или написанию фанфиков. Поддержка библиотек и локальных инициатив. Одной из ключевых проблем, по мнению экспертов, остается нехватка финансирования библиотек. Программы вроде Summer Reading Challenge, ориентированные на вовлечение детей в чтение, могут значительно улучшить ситуацию, если им будет обеспечена необходимая финансовая поддержка.

Одной из ключевых проблем, по мнению экспертов, остается нехватка финансирования библиотек. Программы вроде Summer Reading Challenge, ориентированные на вовлечение детей в чтение, могут значительно улучшить ситуацию, если им будет обеспечена необходимая финансовая поддержка. Развитие кросс-медиа форматов. Дети нередко увлекаются фильмами и сериалами, основанными на книгах. Эксперты считают, что это можно использовать как способ мотивировать подростков читать оригинальные произведения, дополняя визуальное восприятие глубоким текстовым содержанием.

Дети нередко увлекаются фильмами и сериалами, основанными на книгах. Эксперты считают, что это можно использовать как способ мотивировать подростков читать оригинальные произведения, дополняя визуальное восприятие глубоким текстовым содержанием. Продвижение чтения через социальные медиа. Популярность платформы BookTok, которая активно влияет на выбор книг среди подростков, показывает, что современные технологии могут стать союзником издательств в борьбе за возвращение детей к литературе.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Отдельное внимание книжные эксперты уделили аудиокнигам. По мнению издателей, этот формат может привлечь новых и «случайных» читателей, которым привычнее слушать, чем читать. Однако они предупреждают, что повышение стоимости коллекционных изданий и «продажа впечатлений», а не только книг, может создать дополнительные барьеры для широкой аудитории.

Вместе с тем, некоторые эксперты выражают обеспокоенность, что предложенные меры, хоть и охватывают широкий спектр решений, могут быть недостаточно эффективными без масштабных государственных и благотворительных программ. Проблема снижения читательской активности уже выходит за рамки культурного вопроса, затрагивая психологическое благополучие детей. В связи с этим издательства готовят кампанию «Год чтения для удовольствия», которая стартует в 2025 году и будет направлена на возвращение книг в жизнь детей через образовательные, семейные и медийные проекты.

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Екатерина Петрова