Только каждый третий ребенок в Великобритании предпочитает читать на досуге
Лишь 34,6% детей в возрасте от 8 до 18 лет находят удовольствие в чтении на досуге
В Великобритании интерес детей к чтению продолжает стремительно падать, достигнув минимального уровня за последние два десятилетия, пишет издание Bookseller. По данным исследования Национального фонда грамотности Великобритании, лишь 34,6% детей в возрасте от 8 до 18 лет находят удовольствие в чтении на досуге. Это примерно каждый третий ребенок. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 39%. Причины, озвученные самими детьми, включают нехватку времени из-за учебной нагрузки, увлечение соцсетями, играми и видео, а также ограниченный доступ к интересным книгам из-за недостаточного финансирования библиотек и низкой покупательной способности родителей.
Эксперты подчеркивают, что кризис затрагивает не только чтение в традиционном формате, но и интерес к литературе в целом. Рост популярности визуальных форматов, таких как манга, графические новеллы и фанфики, а также аудиокниг, частично компенсирует снижение интереса к бумажным книгам, но при этом меняет саму культуру чтения. Вместо того чтобы погружаться в тексты, дети все чаще выбирают посты, чаты и блоги, адаптированные под их ритм жизни.
Руководители крупных издательств Великобритании, включая представителей Penguin Random House, HarperCollins, Hachette и других, предлагают различные пути решения проблемы. Основной акцент сделан на объединения усилий всех заинтересованных сторон — родителей, школ, библиотек, благотворительных организаций и самих издательств. Представители книжной индустрии предлагают следующие меры:
- Создание семейной культуры чтения. Исследования показывают, что дети, которым родители читают вслух или которые читают вместе с родителями, чаще находят удовольствие в книгах. Родителям советуют выделять 10–15 минут в день на совместное чтение, позволять детям самим выбирать книги и использовать современные форматы, включая аудиокниги, подкасты и даже фанфики.
- Школьные инициативы. Школьным библиотекам предлагается проводить недели чтения, встречи с детскими писателями, организовывать книжные ярмарки и развивать творческие кружки, например, по созданию буктрейлеров или написанию фанфиков.
- Поддержка библиотек и локальных инициатив. Одной из ключевых проблем, по мнению экспертов, остается нехватка финансирования библиотек. Программы вроде Summer Reading Challenge, ориентированные на вовлечение детей в чтение, могут значительно улучшить ситуацию, если им будет обеспечена необходимая финансовая поддержка.
- Развитие кросс-медиа форматов. Дети нередко увлекаются фильмами и сериалами, основанными на книгах. Эксперты считают, что это можно использовать как способ мотивировать подростков читать оригинальные произведения, дополняя визуальное восприятие глубоким текстовым содержанием.
- Продвижение чтения через социальные медиа. Популярность платформы BookTok, которая активно влияет на выбор книг среди подростков, показывает, что современные технологии могут стать союзником издательств в борьбе за возвращение детей к литературе.
Отдельное внимание книжные эксперты уделили аудиокнигам. По мнению издателей, этот формат может привлечь новых и «случайных» читателей, которым привычнее слушать, чем читать. Однако они предупреждают, что повышение стоимости коллекционных изданий и «продажа впечатлений», а не только книг, может создать дополнительные барьеры для широкой аудитории.
Вместе с тем, некоторые эксперты выражают обеспокоенность, что предложенные меры, хоть и охватывают широкий спектр решений, могут быть недостаточно эффективными без масштабных государственных и благотворительных программ. Проблема снижения читательской активности уже выходит за рамки культурного вопроса, затрагивая психологическое благополучие детей. В связи с этим издательства готовят кампанию «Год чтения для удовольствия», которая стартует в 2025 году и будет направлена на возвращение книг в жизнь детей через образовательные, семейные и медийные проекты.
Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.