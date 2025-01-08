Азербайджанская авиакомпания отменила рейс Баку — Казань

Фото: Максим Платонов

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила об отмене рейса из Баку в Казань, запланированного на среду. Об этом сообщили в ТАСС.

Причиной принятия такого решения стало закрытие воздушного пространства над Казанью в целях безопасности.

Компания подчеркнула, что безопасность полетов является для них приоритетом, и авиакомпания строго соблюдает международные стандарты. Об отмене рейса пассажиры были уведомлены заранее.

Напомним, что правительство Азербайджана ужесточило правила пребывания для граждан России. Соответствующее распоряжение опубликовали в официальных источниках кабмина страны.

Также согласно заявлению, AZAL временно прекращает полеты в следующие города — Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала.

Анастасия Фартыгина