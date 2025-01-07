В российских вузах с 1 сентября 2026 года отменят «бакалавра»

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября 2026 года российские университеты начнут переход на новую систему высшего образования и отменят понятие «бакалавр». Минобрнауки уже работает над разработкой необходимых нормативно-правовых актов и документации. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Переход на новую модель не затронет студентов, которые уже начали обучение по действующим программам. Они смогут завершить свои курсы в рамках тех образовательных стандартов, по которым поступили.

Ранее, весной 2024 года, министр науки и высшего образования заявил о планах убрать понятие «бакалавр» из системы образования. Вместо этого будут внедрены два уровня: высшее и специализированное высшее образование.

Магистратура останется, но с серьезными изменениями.

С 2023 года в шести российских вузах уже реализуется пилотный проект, который предполагает два уровня высшего образования: базовое и специализированное. Сроки обучения на базовом уровне составят от четырех до шести лет, а на специализированном — от одного до трех лет. Напомним, что в 2022 году Россия отказалась от Болонской системы.

Анастасия Фартыгина