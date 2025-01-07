Число работников неформального сектора в России достигло 15,8 млн

Фото: Мария Зверева

Число работников неформального сектора в России в 2024 году составило 15,8 млн человек, что соответствует 21,3% от общего числа занятых. Об этом сообщили в РБК. Это свидетельствует о росте после снижения, наблюдавшегося в предыдущие годы.

В сравнении с историческими данными, только в третьем квартале 2016 года количество работников в неформальном секторе было выше — 16,3 млн, а доля достигала 22,3%. Однако с 2021 по 2022 год наблюдалось снижение, когда количество таких работников упало до 12,7 млн.

С начала 2023 года тенденция изменилась, и неформальный сектор начал восстанавливаться, что указывает на возможные изменения в экономической ситуации и рынке труда.

Анастасия Фартыгина