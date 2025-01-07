Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с праздником Рождества Христова. В своем обращении, опубликованном пресс-службой Кремля, он подчеркнул, что этот светлый и долгожданный праздник имеет особое значение для миллионов людей по всему миру, принося радость и надежду.

— Русская православная церковь, другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия. Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании. Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания, — сказал президент.

Президент выразил признание многогранной работе религиозных организаций, направленной на утверждение нравственных идеалов, таких как забота о ближнем и милосердие. В завершение своего поздравления Путин пожелал всем празднующим здоровья и благополучия.

Напомним, что президент встретил Рождество Христово в храме на Поклонной горе, окруженный семьями участников специальной военной операции и волонтерами. Среди них был Александр Антонов из Татарстана, ветеран, потерявший зрение. Патриарх Кирилл освятил кресты и иконки для военных по просьбе президента России.

Анастасия Фартыгина