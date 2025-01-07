Объявлен длинный список Международной премии за арабскую художественную литературу 2025 года

Призовой фонд премии составляет 50 тыс. долларов США

Международная премия за арабскую художественную литературу (IPAF), спонсируемая Арабским языковым центром Абу-Даби, представила длинный список из 16 произведений на 2025 год. Призовой фонд премии составляет 50 тыс. долларов США, а шорт-лист будет объявлен 19 февраля. Победителя назовут 24 апреля, незадолго до открытия Международной книжной ярмарки в Абу-Даби, которая пройдет с 26 апреля по 5 мая.

Длинный список 2025 года был сформирован из 124 заявок, что немного меньше по сравнению с 133 работами прошлого года. В него вошли авторы из восьми стран, включая Египет и Сирию, каждая из которых представлена четырьмя участниками, Ливан с тремя авторами и по одному участнику из Алжира, Бахрейна, Ирака и Мавритании. Возраст писателей варьируется от 35 до 79 лет, а четыре из них уже попадали в длинный или короткий список этой премии ранее.

Жюри этого года возглавляет египетский ученый Мона Бейкер, а также в состав жюри входят марокканский критик Саид Бенград, эмиратский академик Марьям Аль-Хашими, ливанский исследователь Билал Орфали и финский переводчик Сампса Пелтонен. Эксперты отметили, что многие произведения из списка продолжают исследовать исторические и социальные темы, используя прошлое для комментариев о настоящем. Часть романов описывает дистопический мир, где каждый выход из тупика оказывается закрытым, другие исследуют конфликты между традицией и прогрессивными изменениями.

Поэтесса и писательница из ОАЭ Шейха Абдулла аль-Мутаири. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Награда, часто ошибочно называемая «арабским Букером», официально не связана с премией Booker. Хотя изначально проект развивался при участии Фонда премии Booker. Организаторы IPAF подчеркивают, что обе премии независимы друг от друга. Тем не менее Арабский языковой центр Абу-Даби, который также спонсирует премию Sheikh Zayed Book Award, продолжает поддерживать IPAF, уделяя внимание переводу арабских произведений на другие языки.

Длинный список 2025 года:

Aqeel Almusawi — The Weepers (Бахрейн)

Inam Bioud — Houwariya (Алжир)

Rashid al-Daif — What Zeina Saw and What She Didn’t (Ливан)

Ahmed Fal Al Din — Danshmand (Мавритания)

Jan Dost — The French Prisoner (Сирия)

Sausan Jamil Hasan — Heiress of the Keys (Сирия)

Iman Humaydan — Songs for the Darkness (Ливан)

Azher Jirjees — The Valley of the Butterflies (Ирак)

Hasan Kamal — The Stolen Novel (Египет)

Taissier Khalaf — The Andalusian Messiah (Сирия)

Ahmed Al-Malawany — Happy Dreams (Египет)

Mohamed Samir Nada — The Prayer of Anxiety (Египет)

Nadia Najar — The Touch of Light (ОАЭ)

Haneen Al-Sayegh — The Women’s Charter (Ливан)

Sumar Shihada — My Life Has Just Begun (Сирия)

Ayman Ragab Taher — The Lamplighter (Египет)

Члены жюри отметили разнообразие авторов по возрасту, полу, национальности и опыту, что отражает богатство современной арабской культуры. Некоторые работы из списка, по словам экспертов, выделяются особенно глубокими размышлениями о социальных изменениях и напряженности, другие демонстрируют личные и поколенческие конфликты, характерные для сложных времен.

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Екатерина Петрова