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Объявлен длинный список Международной премии за арабскую художественную литературу 2025 года

21:18, 07.01.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Призовой фонд премии составляет 50 тыс. долларов США

Объявлен длинный список Международной премии за арабскую художественную литературу 2025 года
Фото: Скриншот с сайте Publisher Weekly

Международная премия за арабскую художественную литературу (IPAF), спонсируемая Арабским языковым центром Абу-Даби, представила длинный список из 16 произведений на 2025 год. Призовой фонд премии составляет 50 тыс. долларов США, а шорт-лист будет объявлен 19 февраля. Победителя назовут 24 апреля, незадолго до открытия Международной книжной ярмарки в Абу-Даби, которая пройдет с 26 апреля по 5 мая.

Длинный список 2025 года был сформирован из 124 заявок, что немного меньше по сравнению с 133 работами прошлого года. В него вошли авторы из восьми стран, включая Египет и Сирию, каждая из которых представлена четырьмя участниками, Ливан с тремя авторами и по одному участнику из Алжира, Бахрейна, Ирака и Мавритании. Возраст писателей варьируется от 35 до 79 лет, а четыре из них уже попадали в длинный или короткий список этой премии ранее.

Жюри этого года возглавляет египетский ученый Мона Бейкер, а также в состав жюри входят марокканский критик Саид Бенград, эмиратский академик Марьям Аль-Хашими, ливанский исследователь Билал Орфали и финский переводчик Сампса Пелтонен. Эксперты отметили, что многие произведения из списка продолжают исследовать исторические и социальные темы, используя прошлое для комментариев о настоящем. Часть романов описывает дистопический мир, где каждый выход из тупика оказывается закрытым, другие исследуют конфликты между традицией и прогрессивными изменениями.

Поэтесса и писательница из ОАЭ Шейха Абдулла аль-Мутаири. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Награда, часто ошибочно называемая «арабским Букером», официально не связана с премией Booker. Хотя изначально проект развивался при участии Фонда премии Booker. Организаторы IPAF подчеркивают, что обе премии независимы друг от друга. Тем не менее Арабский языковой центр Абу-Даби, который также спонсирует премию Sheikh Zayed Book Award, продолжает поддерживать IPAF, уделяя внимание переводу арабских произведений на другие языки.

Длинный список 2025 года:

  • Aqeel Almusawi — The Weepers (Бахрейн)
  • Inam Bioud — Houwariya (Алжир)
  • Rashid al-Daif — What Zeina Saw and What She Didn’t (Ливан)
  • Ahmed Fal Al Din — Danshmand (Мавритания)
  • Jan Dost — The French Prisoner (Сирия)
  • Sausan Jamil Hasan — Heiress of the Keys (Сирия)
  • Iman Humaydan — Songs for the Darkness (Ливан)
  • Azher Jirjees — The Valley of the Butterflies (Ирак)
  • Hasan Kamal — The Stolen Novel (Египет)
  • Taissier Khalaf — The Andalusian Messiah (Сирия)
  • Ahmed Al-Malawany — Happy Dreams (Египет)
  • Mohamed Samir Nada — The Prayer of Anxiety (Египет)
  • Nadia Najar — The Touch of Light (ОАЭ)
  • Haneen Al-Sayegh — The Women’s Charter (Ливан)
  • Sumar Shihada — My Life Has Just Begun (Сирия)
  • Ayman Ragab Taher — The Lamplighter (Египет)

Члены жюри отметили разнообразие авторов по возрасту, полу, национальности и опыту, что отражает богатство современной арабской культуры. Некоторые работы из списка, по словам экспертов, выделяются особенно глубокими размышлениями о социальных изменениях и напряженности, другие демонстрируют личные и поколенческие конфликты, характерные для сложных времен.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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