В Оренбуржье отменили ограничения на трассе Казань — Оренбург после метели

Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция Оренбургской области сообщила о снятии ограничений движения транспорта, введенных ранее из-за сильной метели на участках автодорог региона.

— В связи с улучшением погодных и дорожных условий в 18.15 (16.15 мск) сняты ранее введенные временные ограничения и прекращение движения транспортных средств на участках, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Движение восстановлено на участке с 447-го по 710-й км автомобильной дороги федерального значения Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном, а также на участке федеральной трассы М-5 «Урал» с 357-го (н. п. Переволоцкий) по 405-й км (н. п. Холодные Ключи).

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что на участках автодорог федерального значения в регионе работает 98 единиц техники, а на дорогах регионального и межмуниципального значения задействовано 229 единиц специальной дорожной техники. По его словам, погодные условия во многих районах области все еще остаются сложными.

Рената Валеева