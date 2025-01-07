Глава Следкома России инициировал уголовное дело о невыплате зарплаты в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением трудовых прав работников одной из коммерческих организаций в Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В приемную Бастрыкина поступили обращения о том, что с ноября прошлого года сотрудникам не выплачивается заработная плата, а сроки расчетов постоянно переносятся.

Несмотря на накопившуюся задолженность, компания продолжает свою деятельность, сменив юридическое лицо. Обращения граждан в компетентные органы не привели к результатам, и меры по погашению долгов не принимаются.

В настоящее время ведомство проводит процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе первоначальных следственных действий и итогах расследования. Исполнение данного поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

Анастасия Фартыгина