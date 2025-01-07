Глава Следкома России инициировал уголовное дело о невыплате зарплаты в Татарстане
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением трудовых прав работников одной из коммерческих организаций в Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- В приемную Бастрыкина поступили обращения о том, что с ноября прошлого года сотрудникам не выплачивается заработная плата, а сроки расчетов постоянно переносятся.
Несмотря на накопившуюся задолженность, компания продолжает свою деятельность, сменив юридическое лицо. Обращения граждан в компетентные органы не привели к результатам, и меры по погашению долгов не принимаются.
В настоящее время ведомство проводит процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе первоначальных следственных действий и итогах расследования. Исполнение данного поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.
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