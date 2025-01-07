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Депутат Госдумы: 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений

12:24, 07.01.2025
Депутат Госдумы: 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений
Фото: Анастасия Фартыгина

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, представляющий крымский регион и являющийся членом комитета по безопасности, заявил о скорой перезагрузке международных отношений, ожидаемой в 2025 году. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По его мнению, этот год станет временем распада неэффективных противоборствующих блоков и формирования новых объединений.

Шеремет подчеркнул, что в ближайшие годы процесс объединения стран вокруг России в рамках политического и экономического блока будет набирать силу. Он также уточнил, что западные страны столкнутся с многочисленными проблемами.

Анастасия Фартыгина

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