Депутат Госдумы: 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, представляющий крымский регион и являющийся членом комитета по безопасности, заявил о скорой перезагрузке международных отношений, ожидаемой в 2025 году. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По его мнению, этот год станет временем распада неэффективных противоборствующих блоков и формирования новых объединений.

Шеремет подчеркнул, что в ближайшие годы процесс объединения стран вокруг России в рамках политического и экономического блока будет набирать силу. Он также уточнил, что западные страны столкнутся с многочисленными проблемами.



Анастасия Фартыгина