НАТО направит около десяти кораблей в Балтийское море

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НАТО направит около десяти кораблей в Балтийское море в конце недели, где те пробудут до апреля, передает финляндский Yle.

Корабли якобы будут действовать как «сдерживающий фактор», охраняя важные объекты, в числе которых коммуникационные кабели.

Ранее в Финском заливе между Эстонией и Финляндией были повреждены три подводных кабеля связи, после чего генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море, а также добавил, что обсудил с президентом Финляндии «возможный саботаж», из-за которого были повреждены кабели.

Дарья Беззубова