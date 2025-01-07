Паром с Марин Ле Пен столкнулся с другим судном у берегов Франции

Фото: Динар Фатыхов

У берегов Майотты произошло столкновение двух паромов, один из которых перевозил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает телеканал BFMTV.

В результате инцидента несколько человек получили легкие травмы, однако сама политик осталась невредимой.

Ле Пен находилась на пароме, направлявшемся с главного острова Майотты на остров Памандзи, когда произошло столкновение с другим судном. Событие произошло утром 7 января, и большинство пассажиров упали на палубу во время удара. Телеканал уточняет, что Ле Пен смогла удержаться на своем месте.

После инцидента пассажиров эвакуировали на катерах береговой охраны, а паром вернулся в порт своим ходом.

Этот визит Ле Пен состоялся всего через несколько недель после разрушительного урагана «Шидо», который обрушился на Майотту 14 декабря. По данным местных властей, ураган унес жизни более 39 человек и оставил около 5,6 тыс. пострадавших.

Анастасия Фартыгина