В Татарстане ожидается сильный ветер, гололед, метель

На территории республики прогнозируется сильный ветер с порывами 16–21 м/с

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий, ожидающихся вечером 8 января, ночью и днем 9 января.

На территории республики прогнозируется сильный ветер с порывами 16–21 м/с, гололед, метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее. На дорогах ожидается сильная гололедица, снежная каша, днем местами заносы. Ночью и утром возможен туман. Днем ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

В Казани на дорогах ожидается сильная гололедица, снежная каша, днем местами заносы. Ночью и утром прогнозируется сильный ветер с порывами до 16 м/с и туман. Днем возможны сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Жителей республики призывают соблюдать осторожность на дорогах и улицах в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Рената Валеева