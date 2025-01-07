Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально оформили развод

Фото: скриншот из фильма "Джильи"

Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись, сообщают судебные документы, на которые ссылается издание People. Решение суда было принято спустя почти 20 недель после того, как Лопес подала заявление о расторжении брака 20 августа.

Согласно информации от TMZ, бывшие супруги достигли соглашения по финансовым вопросам, касающимся их развода. Каждому из них остаются активы, приобретенные индивидуально в период брака.

Аффлек сохранил свою долю в продюсерской компании Artists Equity. Кроме того, они разрешили разногласия относительно своего общего дома, который теперь выставлен на продажу. Условия соглашения остаются конфиденциальными.



Напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли также официально развелись, подписав бумаги о разводе 30 декабря. После долгих судебных тяжб, длившихся восемь лет, пара наконец достигла соглашения по условиям завершения бракоразводного процесса.

Анастасия Фартыгина