Тренды книгоиздания в 2025 году: искусственный интеллект, коллекционные издания и чтение для удовольствия

ИИ остается одной из самых обсуждаемых технологий в издательском бизнесе

Фото: Екатерина Петрова

Три ключевые темы, которые будут определять направление книжной индустрии в 2025 году, — это развитие искусственного интеллекта (ИИ), рост популярности коллекционных изданий и привлечение детей к чтению для удовольствия. Эти прогнозы, основанные на мнениях экспертов отрасли и опубликованные на сайте Bookseller, раскрывают будущее книг как товара, культурного явления и образовательного ресурса.

ИИ остается одной из самых обсуждаемых технологий в издательском бизнесе. Эксперты отмечают, что его потенциал для оптимизации рабочих процессов, улучшения поисковых систем и создания новых каналов взаимодействия с аудиторией огромен. Однако акцент делается на этичном подходе: авторы, иллюстраторы и фотографы должны получать справедливое вознаграждение за свою работу, а прозрачность использования их контента становится приоритетом. Регулирование ИИ, особенно в контексте авторских прав, стало предметом правительственных консультаций, что требует активного участия издателей, авторов и юристов. Установление четких правовых рамок, способствующих балансу между инновациями и защитой интересов правообладателей, станет одной из главных задач года.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Еще одним важным трендом остается стремление читателей к уникальным изданиям. Красочные обрезы, эксклюзивные обложки и дополнительные материалы делают книги не просто носителями информации, а коллекционными предметами. Этот спрос способствует развитию нового подхода к изданию, который объединяет элементы триллера, фантастики, романтики и литературы высших жанров. Границы между жанрами становятся все более размытыми, что открывает путь к созданию новых бестселлеров.

Социальные сети также играют важную роль в продвижении книг. Влияние платформы BookTok продолжает расти, помогая книгам находить свою аудиторию. Технологии не только расширяют рынок, но и создают новые форматы, такие как специальные магазины в TikTok, которые демонстрируют значительный рост выручки. Эксперты прогнозируют, что успешные кейсы HarperCollins, которые внедрили подобные инициативы, скоро найдут последователей среди других игроков рынка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако проблема падения интереса к чтению среди детей вызывает беспокойство. Исследования показывают, что привычка к чтению для удовольствия напрямую связана с психологическим благополучием и успехами в жизни. В 2025 году планируется уделить больше внимания этой теме, опираясь на многолетние исследования и инициативы, такие как «Год чтения для удовольствия». Этот проект направлен на вовлечение семей, учителей и широкой общественности в процесс формирования любви к книгам у детей.

Тем не менее экономическая обстановка в отрасли остается сложной. Увеличение налогов на работодателей, объявленное в последнем бюджете, усложняет жизнь издателям, особенно малым и средним компаниям, которым трудно справляться с растущими затратами. Эксперты предупреждают, что такие меры могут замедлить развитие сектора и усложнить запуск новых проектов.

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Екатерина Петрова