Дания изменила свой королевский герб после заявления Дональда Трампа

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Дания изменила свой королевский герб, который использовался на протяжении 500 лет, добавив символы Гренландии и Фарерских островов. Это решение, по мнению аналитиков, может быть связано с недавними заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о намерениях приобрести Гренландию.

Как сообщает The Guardian, король Дании Фредерик X поручил убрать с герба три короны, символизировавшие историческую унию с Норвегией и Швецией.

Вместо этого на гербе теперь выделены гербы Гренландии и Фарерских островов — белый медведь и баран соответственно. Эти символы были увеличены и перемещены на второе и третье поля герба, тогда как символы Дании и Южной Ютландии остались на первом и четвертом полях.

Позже стало известно, что Дональд Трамп-младший, старший сын избранного президента США, посетит Гренландию. Об этом сообщил сам Трамп в социальной сети Truth Social, подчеркнув, что в случае покупки острова гренландцы получат выгоду.

— Мы будем защищать и беречь ее от агрессивного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой, — добавил он.

Анастасия Фартыгина