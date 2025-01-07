Педиатр дала советы для профилактики переедания детей в период новогодних каникул

В первую очередь, стоит отказаться от покупки готовых салатов и закусок в супермаркетах во избежание отравления

Фото: Максим Платонов

Ассистент кафедры госпитальной педиатрии Казанского государственного медиционого университета (КГМУ) Разиля Рахмаева дала рекомендации родителям для профилактики переедания детей в период новогодних праздников.

В первую очередь, стоит отказаться от покупки готовых салатов и закусок в супермаркетах во избежание отравления. В вторую очередь, рекомендуется употреблять свежеприготовленную еду.

В-третьих, стоит помнить про режим кормления детей: количество приемов пищи в день у детей старше одного года — не более пяти. В-четвертых, нужно не забывать про правило «правильной тарелки», напомнила Разиля Рахмаева:

— Оно гласит: тарелку необходимо мысленно поделить на 4 части. И наполнять 1 часть белковой пищей: мясом, рыбой, птицей, яйцом или творогом. 2-ая часть тарелки должна быть представлена крупяным цельнозерновым гарниром: гречкой, бурым рисом, перловкой, геркулесом, булгуром, цельнозерновым хлебом, макаронами из твердых сортов пшеницы и т.д. 3-ью часть тарелки должны составлять некрахмалистые овощи: капуста всех видов, огурцы, томаты, кабачок, болгарский перец, баклажан, сельдерей, морковь и т.д. 4-ую часть тарелки составляют фрукты. Кроме того, в качестве источников жиров рекомендовано использовать: растительное масло, сливочное масло, орехи, авокадо, жирные сорта рыбы. Количество масел и орехов — около 1-2 столовых ложек в день. Размер порции еды у детей 1-3 лет — до 250 гр., у детей старше 3-х лет — до 350 гр.

Пятая рекомендация — ограничить потребление газированных напитков, шестая — контролировать употребление детьми сладких продуктов, особенно сладких новогодних подарков.

— Исключите, по возможности, их совсем и замените сладости на фрукты. Либо ограничьте потребление конфет и сладостей до 1-2 шт. в день, — заключила педиатр.

Ранее сотрудники вуза напомнили о важности соблюдения мер безопасности для детей в зимний период, чтобы избежать несчастных случаев и травматизма.