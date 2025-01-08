Сингапурские писатели осудили Национальную библиотечную ассоциацию за использование генеративного ИИ

По мнению авторов, это может нанести «непоправимый ущерб литературному ландшафту Сингапура»

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Шестьдесят восемь писателей Сингапура подписали заявление с критикой некритического подхода Национальной библиотечной ассоциации (NLB) к использованию генеративного искусственного интеллекта (ИИ), пишет издание The Straits Times. По мнению авторов, это может нанести «непоправимый ущерб литературному ландшафту Сингапура». Программа NLB с использованием ИИ была запущена в январе 2024 года и включает в себя такие проекты, как StoryGen, созданный совместно с Amazon Web Services, для создания иммерсивного опыта.

Подписанты, в число которых вошли писатели, переводчики, издатели и педагоги, призвали NLB исключить позиционирование ИИ как «достаточной замены традиционному развитию навыков письма». В заявлении подчеркивается необходимость разъяснения общественности ограничений технологии, а также ее отрицательного влияния на обучение и экологию. Среди подписавших документ — обладатель медали за вклад в культуру Хареш Шарма, лауреаты литературной премии Сингапура Прасанти Рам и Мэрилин Тан, переводчик, включенный в лонг-лист Международной Букеровской премии, Джереми Тианг и бывший президент Ассоциации книгоиздателей Сингапура Питер Шопперт.

В письме отмечено, что такие технологии, как StoryGen, без должного объяснения этических вопросов нормализуют интеллектуальное пиратство. В качестве примера приводится программа NLB для детей 7–12 лет Children Write: Publish A Book With Gen-AI, которая, по мнению писателей, продвигает идею о том, что технологии могут заменить традиционные писательские навыки. Заявление также подчеркивает экологическую проблему использования ИИ. Например, создание одного электронного письма с помощью ChatGPT потребляет более полулитра воды, что противоречит инициативам NLB в области устойчивого развития.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Авторы заявления требуют организовать консультацию с представителями литературного сообщества и руководством библиотеки, включая председателя NLB Ли Сео Хианга, главного исполнительного директора Нга Чер Понга и главного библиотекаря Джина Тана. В документе признается потенциал ИИ, однако подчеркивается, что, как национальный институт, NLB обязана информировать общественность о том, как использовать технологии ответственно.

В 2024 году NLB запустила StoryGen и Chatbook, прототипы, созданные с помощью Amazon Web Services. Chatbook, например, позволяет пользователям «общаться» с книгами через вопросы. Последним примером стал биографический труд Ирен Нг The Singapore Lion о первом министре культуры и иностранных дел Сингапура С. Раджаратнаме. Однако писатели обеспокоены тем, что модели, такие как ChatGPT, обучаются на материалах без разрешения правообладателей. Так, в 2023 году стало известно, что произведения таких сингапурских авторов, как Балли Каур Джасвал, Овидия Ю и Рейчел Хенг, а также тексты Ли Куан Ю, оказались в базе данных Books3, использованной для обучения языковых моделей.

В NLB отметили, что использование генеративного ИИ направлено на дополнение работы авторов, а не на ее замену. Представитель библиотеки подчеркнул, что все материалы находятся в рамках авторских прав или в статусе общественного достояния. Также библиотека выразила готовность теснее сотрудничать с литературным сообществом для учета возникающих вопросов и создания новых возможностей для писателей и издателей.

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Екатерина Петрова