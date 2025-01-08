Россия экспортировала шоколад на сумму 500 млн долларов за 9 месяцев

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Германия, Бельгия и Польша продолжают доминировать на рынке экспорта шоколада, согласно данным РИА Новости, основанным на информации от платформы ООН Comtrade и национальных статслужб. Эти три страны остаются лидерами, экспортируя шоколад на суммы 5,01 млрд, 3,16 млрд и 2,35 млрд долларов соответственно за первые девять месяцев года.

Россия занимает 15-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объем российского экспорта составил более 500 миллионов долларов, что эквивалентно 178 тыс. тонн.

Пятерку крупнейших экспортеров замыкают Италия и Нидерланды, которые в этом году поменялись местами. Итальянский экспорт увеличился на 16% до 2,17 млрд долларов, а голландский — на 8% до 2,06 млрд долларов. Канада, США и Франция также входят в десятку лидеров, демонстрируя уверенный рост поставок.



Напомним, что биржевая стоимость какао-бобов достигла рекордного уровня в 11,6 тыс. долларов за тонну, что стало причиной резкого роста цен с начала года, когда они увеличились почти втрое.



Анастасия Фартыгина