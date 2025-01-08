Рустам Минниханов призвал татарстанцев быть внимательными за рулем из-за сложных погодных условий

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал татарстанцев быть внимательными за рулем. В ближайшее время в республике прогнозируются сложные погодные условия, предупредил он.

— Обращаюсь ко всем, кто сегодня в дороге, погодные условия в ближайшее время в республике прогнозируются сложные — дождь, мокрый снег, местами гололед и метель. Возможен туман. Берегите себя и окружающих, будьте внимательны и аккуратны за рулем, — написал Минниханов в своем телеграм-канале.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, вечером 8 января, ночью и днем 9 января на территории республики ожидаются сильный ветер порывами 16–21 м/с, гололед, метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее. На дорогах возможны сильная гололедица, снежная каша, днем местами заносы. Ночью и утром туман, днем сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

В Казани также прогнозируются сильная гололедица, снежная каша на дорогах. Днем местами возможны заносы, а также мокрый снег и дождь.



Галия Гарифуллина