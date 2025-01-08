Пашинян подтвердил готовность к встрече по делимитации границы с Азербайджаном

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о запланированной на январь встрече комиссий по делимитации государственной границы между двумя странами. Об этом сообщил Пашинян в интервью информационному агентству «Арменпресс».

— Да, в январе планируется встреча, — заявил Пашинян, выразив уверенность в том, что «положительный опыт делимитации в 2024 году должен развиваться в спокойной, рабочей обстановке». Он также подчеркнул, что армянская сторона настроена на такую работу.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что по инициативе Баку в январе состоится очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации границы.

Напомним, в ходе переговоров президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна на саммите БРИКС в Казани был поднят вопрос о военнопленных Нагорного Карабаха.

Рената Валеева