Осенний марафон. Сентябрь принес банкам прибыль и спрос на валюту

Обзор показателей банковского сектора за 9 месяцев и главные события октября

Фото: Reuters/Mohamed Abd El Ghany

Если бы происходящее в банковском секторе России в сентябре — октябре можно было бы описать одним словом, это было бы слово «неожиданность». После затяжного охлаждения компании неожиданно предъявили спрос на валютные кредиты, банки получили неожиданно высокую прибыль, Россию временно миновали «адские» санкции, а ЦБ стал самым непредсказуемым регулятором в мире. Об этом и многом другом — в ежемесячном обзоре «Реального времени».



Минус четыре в сентябре

В сентябре банковский сектор потерял четырех участников, в результате чего на 1 октября действующих кредитных организаций осталось 508. У двух банков, занимавших места в конце второй сотни (московского «Банка торгового финансирования» и костромского «Аксонбанка») ЦБ отозвал лицензии; еще два («Михайловский промжилстройбанк» и «Гранд инвест банк») решили уйти добровольно.

Сокращение валютных кредитов прекратилось. Отток рублевых вкладов — нет.

Активы банков за прошедшие 12 месяцев увеличились на 6,8 трлн рублей (8,3%) и к началу октября достигли 89,1 трлн рублей. Их основная составляющая — рублевая — прибавила 10,9%, приблизившись к 69 трлн. Валютные активы в годовом выражении сократились более чем на $39 млрд (–11,3%). Но в последние месяцы их затяжное падение прекратилось, и на коротком отрезке они показали рост: +$6,4 млрд за август — сентябрь.

Судя по данным ЦБ, основные коррективы внес корпоративный сектор: за 2 месяца он увеличил свою задолженность по кредитам в иностранной валюте на $7,8 млрд, при том, что до этого ссудный портфель банков в инвалюте сокращался с начала 2016 года.

Можно предположить, что из-за роста курса доллара компании стали оформлять кредиты в надежде на его снижение в будущем, рассуждает начальник казначейства «Банка Казани» Эдуард Ислямов.

Объем межбанковских валютных кредитов за август и сентябрь вырос на $3,9 млрд, а валютная задолженность населения не изменилась. Кроме того, в сентябре российские банки увеличили вложения в долговые обязательства нерезидентов — на 96,2 млрд рублей без учета переоценки.

Общий объем кредитов экономике вырос на 12,8% год к году — до 47,1 трлн рублей. В корпоративном сегменте рост составил 9,4%. Долг населения перед банками, несмотря на множащиеся опасения ЦБ, растет все быстрее: в сентябре годовая динамика составила 21,5%. Уровень просроченной задолженности в портфеле юрлиц по-прежнему выше, чем в розничном — 6,6% против 5,6%.

В сентябре продолжился отток вкладов населения — причем как рублевых, так и валютных. Всего в рублевом выражении россияне забрали из банков 435 млрд (с рублевых вкладов — 178 млрд, с долларовых — $0,6 млрд). Корпоративный сектор не предпринимал резких действий: по депозитам юридических лиц был прирост на 207 млрд рублей. Причиной этого прироста, вероятно, стало увеличение экспортной выручки на фоне высоких цен на нефть. Так, общий денежный объем российского экспорта в III квартале увеличился почти на 30% год к году.

Незначительно сократился объем бюджетных средств на банковских счетах. Таким образом, сентябрьский прирост корпоративных депозитов полностью не компенсировал отток денег других клиентов.

ВТБ показал рост прибыли на 55,6%. Фото adindex.ru



Банки «распустились» и увеличили прибыль

По итогам 9 месяцев банки получили хорошую прибыль — 1,1 трлн рублей, что в 1,6 раза больше, чем в январе — сентябре прошлого года. При этом рост прибыли наметился именно в сентябре, поскольку финансовый результат за 8 месяцев этого года оказался на 10% слабее, чем в аналогичном периоде 2017-го. По мнению аналитиков «Райффайзенбанка», основной причиной неожиданной смены тренда был роспуск резервов — за месяц они сократились на 103 млрд рублей.

В результате рост прибыли показали многие крупные банки: Сбербанк — на 23,6%, ВТБ — на 55,6%, «Альфа-Банк» — в 8,3 раза, «Почта Банк» — в 2,3 раза. Впрочем, у некоторых из них финансовый результат снизился. В частности, у «Газпромбанка» — на 22,6%, у «Райффайзенбанка» — на 13,6%, у «Юникредитбанка» — на 35,8%.

139 кредитных организаций (27% от общего числа) получили убыток в размере 379 млрд рублей — без них финансовый результат сектора составил бы 1,4 трлн рублей. Лидерами по убыткам стали санируемые игроки, ранее входившие в группу «Промсвязьбанка» и ФК «Открытие».

В Татарстане с положительным финансовым результатом 9 месяцев закончили 12 из 14 банков, хотя размер прибыли во многих случаях снизился. Убытки получили лишь «ИК Банк» (–93,8 млн) и «Алтынбанк» (–16,6 млн).

Прибыль «Ак Барс» Банка составила 2,1 млрд рублей (рост в 3,7 раза), «Татсоцбанка» — 613,4 млн рублей (–9,7%), «Девон-кредита» — 277,4 млн (–26,1%). «Энергобанк» получил результат в 250,2 млн (+94,4%), «Банк Казани» — 157,9 млн (рост в 2,8 раза), «Акибанк» — 89 млн (–15%).

«Девалютизация»

Не успели стихнуть разговоры о рисках дефицита долларовой ликвидности, как регулятор предрек еще более мощный исход валютных вкладчиков из банков. В середине октября глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил, что через 3—5 лет доля вкладов в долларах может снизиться в два раза — с 20 до 10—12%. По его словам, население «все в большей степени имеет комфорт в держании рубля в качестве своего средства сбережения».

«Наши клиенты все больше своих средств хранят в национальной валюте. Например, в массовой рознице доля рублевых сбережений составляет уже 91%. Со стороны корпоративных клиентов мы тоже наблюдаем тенденцию замещения валютных депозитов на рублевые», — сообщили «Реальному времени» в ВТБ.

Тем не менее проблемы с долларовой ликвидностью банки отрицают. В пресс-службе ФК «Открытие» говорят, что банк обладает достаточным ее запасом. Учитывая, что «Открытие» работает в основном на внутреннем рынке, основу его ресурсной базы составляют средства в национальной валюте. «Мы не отмечаем оттоков валюты в сентябре, — сказали в «Бинбанке». — Ситуация с валютными вкладами населения, счетами и депозитами компаний стабильная».

«Мы не отмечаем оттоков валюты в сентябре, — сказали в «Бинбанке». — Ситуация с валютными вкладами населения, счетами и депозитами компаний стабильная». Фото Романа Хасаева

«Санкции из ада» откладываются

Новых санкций по делу Скрипалей, введения которых в России ждали в конце ноября, пока не будет. 24 октября советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом в настоящее время не рассматривает дополнительных ограничений. Правда, вскоре выяснилось, что слова Болтона неверно перевели.

Ноябрьские санкции, которые собеседники Bloomberg называли «санкциями из ада», могли предусматривать запрет на операции в долларах для крупных российских госбанков (хотя аналитики склонялись к тому, что на такие меры США не пойдут), а также ограничения на покупку нового российского госдолга.

В прошлые месяцы эти опасения были главными причинами ослабления рубля, вдобавок они сильно ударили по капитализации Сбербанка. Срезу после заявления Болтона рубль стал укрепляться, а акции Сбербанка в тот день закрылись с ростом на 3,9%.

Виды на «Яндекс»

В октябре СМИ («Ведомости» и The Bell) узнали о планах Сбербанка получить крупную долю в «Яндексе». По их данным, госбанк ведет с основателем и основным собственником «Яндекса» Аркадием Воложем переговоры о приобретении минимум 30% акций. Представители Сбербанка информацию о переговорах опровергли. Следом ее опроверг и сам Волож. Однако до этого акции Yandex N.V успели сильно упасть на бирже NASDAQ.

22 октября компания распространила заявление Воложа: «Я планирую и дальше возглавлять «Яндекс» и не намерен продавать свою долю в компании. Также я поддерживаю усилия совета директоров по развитию компании и в том числе оценке различных возможностей управления структурой капитала».

Акции Yandex N.V успели сильно упасть на бирже NASDAQ. Фото ok-inform.ru

Российский ЦБ — самый непредсказуемый

Международный валютный фонд составил рейтинг непредсказуемости центральных банков. Его возглавил российский ЦБ. По подсчетам МВФ, 27% решений Банка России за последние 8 лет оказывались неожиданными для рынка. В свою очередь самым предсказуемым был признан американский регулятор: рынку удавалось предугадать все решения Федеральной резервной системы в 2010—2018 годах.