Союз Сбербанка и «Яндекса»? «Рынку не нравится, когда госкомпании выкупают частный бизнес»

Эксперт о последствиях возможной сделки между российским поисковиком и банком Грефа, а также о причинах острой реакции инвесторов, обваливших акции IT-гиганта на $2 млрд

Накануне один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож высказался о возможных изменениях в акционерном капитале компании. Напомним, на минувшей неделе «Яндекс» подешевел на 2 млрд долларов после новости о покупке акций российского IT-гиганта Сбербанком. «Реальное время» изучило заявление Воложа, а также обратилось к известному российскому венчурному инвестору Александру Румянцеву, который рассказал о причине резкой реакции инвесторов на новость о сделке IT-компании с госбанком, аналогичных случаях на российском рынке, а также о том, пошла бы на пользу «Яндексу» эта сделка или нет, окажись она реальной.

«Я планирую и дальше возглавлять «Яндекс»



Новость о том, что руководство Сбербанка ведет переговоры о покупке крупного пакета акций «Яндекса» была опубликована «Ведомостями» и The Bell 18 октября. «Решения о сделке нет, но банк претендует на долю до 30% в капитале <…>. Речь также идет о праве вето по ключевым вопросам <…>. Конфигурации сделки нет, но обсуждаются разные варианты — от допэмиссии и выкупа акций с рынка до продажи части акций основными акционерами», — сообщило издание The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с менеджментом банка и сутью предложения.

Несмотря на то, что пресс-служба Сбербанка оперативно сообщила: «Банк не получал предложения о выкупе акций «Яндекса» и не обращался к «Яндексу» с подобным предложением», — публикация новости о возможной сделке моментально обрушила акции IT-компании. Как сообщало РБК, в течение нескольких минут стоимость начавших было дорожать бумаг на Московской бирже снизилась с 2 356,5 до 2 185 рублей (минус 7,28% от максимума дня), а на бирже NASDAQ — с $35,9 до $33 (минус 8%). За два дня совокупные потери компании из-за новости о переговорах со Сбербанком превысили 2 млрд долларов — настолько сократилась капитализация компании.

Накануне пресс-служба «Яндекса», поначалу реагировавшая на запросы СМИ коротким «компания не комментирует слухи», опубликовала пресс-релиз с заявлением одного из основателей российского IT-гиганта Аркадия Воложа. Отметим, что в тексте используются довольно обтекаемые формулировки и ни разу не упоминается Сбербанк, новость о сделке с которым, по сути, и вынудила компанию опубликовать заявление.

Новость о том, что руководство Сбербанка ведет переговоры о покупке крупного пакета акций «Яндекса» была опубликована «Ведомостями» и The Bell 18 октября. Фото ok-inform.ru



«В прессе появились предположения о возможных изменениях в акционерном капитале «Яндекса». В связи с этим команда «Яндекса» заявляет, что постоянно получает различные предложения от третьих сторон, но в соответствии с политикой компании не комментирует слухи, — говорится в пресс-релизе. — Совет директоров и его соответствующие комитеты постоянно рассматривают вопросы, касающиеся структуры капитала компании, в рамках обычного рабочего процесса. <…> Важно отметить, что любые корпоративные действия, влияющие на права любых акционеров, независимо от класса принадлежащих им акций, могут осуществляться только при строгом соблюдении всех формальных процедур корпоративного управления. В частности, такие действия должен одобрить не только совет директоров, но и акционеры, владеющие 75% акций класса А».



Также в тексте, подготовленном пресс-службой компании, приводится следующее заявление Аркадия Воложа: «Я планирую и дальше возглавлять «Яндекс» и не намерен продавать свою долю в компании. Также я поддерживаю усилия совета директоров по развитию компании и, в том числе, оценке различных возможностей управления структурой капитала».

После публикации пресс-релиза акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали почти на 8%, а на бирже NASDAQ ценные бумаги IT-компании до начала основных торгов подорожали больше, чем на 7,5%. Правда радоваться пришлось недолго: спустя несколько часов акции «Яндекса» снова упали на фоне внесения в Госдуму законопроекта об ограничении доли иностранцев в новостных агрегаторах (согласно инициативе «Единой России» и ЛДПР, иностранцы не смогут владеть в новостных агрегаторах долей больше 20%).

Пресс-служба «Яндекса» опубликовала пресс-релиз с заявлением одного из основателей российского IT-гиганта Аркадия Воложа. Фото ok-inform.ru



«Когда ВТБ купил «Магнит», произошла примерно такая же реакция»

По просьбе «Реального времени» известный российский венчурный инвестор Александр Румянцев прокомментировал ситуацию с «Яндексом» и, в частности, объяснил, по какой причине инвесторы IT-компании увидели угрозу для своих вложений:

— На мой взгляд, угроза состоит в том, что государственная компания может принять участие в работе частной компании. Инвесторы считают, что образование подобной связи является риском для активов. По этой причине многие инвесторы начали закрывать свои позиции, дабы зафиксировать свою прибыль. После того, как они начали закрывать длинные позиции, случилось падение — вполне логичное и естественное, — высказался эксперт.

По мнению собеседника нашего издания, подобная реакция не является беспрецедентной. В качестве примера Александр Румянцев привел недавнюю сделку между госбанком и ретейлером: напомним, в этом году ВТБ стал крупнейшим акционером «Магнита», выкупив большую часть пакета основателя ретейлера Сергея Галицкого.

— Если я не ошибаюсь, когда ВТБ купил «Магнит», произошла примерно такая же реакция. Рынку не очень нравится, когда крупные государственные компании выкупают частный бизнес, соответственно, он реагирует не очень хорошо. Когда компанией управляют частные предприниматели, она лучше растет и развивается, нежели в том случае, когда туда приходят большие бюрократические корпорации. Дело в том, что внутренние механизмы становятся не такими эффективными, — комментирует Александр Румянцев.

Александр Румянцев: «Когда ВТБ купил «Магнит», произошла примерно такая же реакция. Рынку не очень нравится, когда крупные государственные компании выкупают частный бизнес». Фото cre.ru

На вопрос «Реального времени» о том, пошла бы на пользу IT-гиганту сделка с госбанком, окажись она реальной, эксперт высказался однозначно: «Мне кажется, схема, существовавшая изначально, является более устойчивой, нежели та, что могла бы появиться после входа государственных игроков».

Также на волне сообщений о возможной сделке между госбанком и IT-компанией, было высказано предположение, согласно которому ситуация со Сбербанком и «Яндексом» — это один из элементов масштабной картины под названием «построение экономики планово-венчурного типа в России». Однако эксперт счел это «слишком громким заявлением».

— Для начала стоит сказать, что, на мой взгляд, венчурного рынка в России в принципе не существует. За прошлый год было проведено порядка 200 сделок. Это очень мало по сравнению с рынком США, где было около 30 тыс. сделок. Даже в Белоруссии было больше сделок, чем в России. Поэтому шаги, которые предпринимает государство, ожидаемые, и я очень надеюсь на то, что эта ситуация изменится в ближайшее время, в том числе благодаря действиям государства. То есть это нормальная политика, поскольку многие страны разворачиваются в сторону того, чтобы создать оптимальные условия для венчурного финансирования, — резюмирует эксперт.