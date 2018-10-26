«Биография Казанской адмиралтейской конторы столь искажена, что требует полного пересмотра»

Казанские исследователи призывают исправить полуторавековую ошибку и вместо стройки «гигантского новодела» превратить в музей здания-подлинники

Фото: Василя Ширшова

Для участия в военных походах Петр I мечтал перебросить на Балтику корабли, которые начали строить в Казани, и даже поручил прорыть канал между Волгой и Доном. Почему эти надежды не увенчались успехом, но все равно принесли бесценный опыт? Какую роль сыграл наш город в истории морского судостроения России, и каким теперь быть музею адмиралтейства? Где на самом деле сохранилась контора адмиралтейства и почему за нее ошибочно принимают другое здание? Этим вопросам посвящена Всероссийская научная конференция в честь 300-летия основания Казанского адмиралтейства, открывшаяся в Институте истории АН РТ им. Ш. Марджани. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новая-старая жизнь Адмиралтейской слободы



Казань готовится к 300-летию основания адмиралтейства и на будущий год планирует заложить музей «Адмиралтейская верфь». Четырехэтажное здание, проект которого разработал ТИГП, построят в Адмиралтейской слободе — там, где раньше были верфи.

— Это одна из самых перспективных территорий для Казани и Кировского района. Несмотря на то, что большая часть промышленных территорий освобождена, вместе с архитекторами и дизайнерами мы работали над созданием мастер-плана. Нам очень хотелось, чтобы эти культурные смыслы выходили на периферию от центра города, — заявил на открытии конференции глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

По его словам, в слободе нужно создавать новые условия для горожан, вести «гуманную» застройку. Чиновник подчеркнул, как эта территория важна и требует стремительного развития: «Я очень надеюсь, что строительство музейного комплекса будет начато в 2019 году. Это будет стартом проектирования парка и развития Адмиралтейской слободы».

Строительство музея адмиралтейства в Казани оценивается в 461 млн рублей. Источники финансирования пока не определены:

— Деньги еще не нашли. У нас пока только согласован проект музея, и он прошел экспертизу. Соответственно он отправлен в Минкульт РТ и Минкульт РФ для попадания в федеральную инвестиционную адресную программу (ФАИП). Но в первом чтении мы не прошли, следующее рассмотрение будет в феврале, мы надеемся и верим, — сообщила «Реальному времени» помощник президента Олеся Балтусова.

Между тем дискуссия развернулась и вокруг выбранного места под музей. Архитектор и исследователь истории градостроительства Сергей Саначин считает, что его можно основать в сохранившемся до наших дней здании Казанской адмиралтейской конторы. Правда, не в том, за которое его принимают ошибочно, а в соседнем, но об этом чуть ниже.

— Я считаю, что в этом здании можно сделать музефикацию, оживить подлинный объект, ведь это подлинный объект. Можно по распространенному принципу многих городов заселить его, воссоздав интерьеры тех времен. Думаю, это вызовет больший интерес, чем строительство того гигантского новодела, который сейчас планируется в Адмиралтейской слободе непонятно для чего. Совершенно новое здание. Чего там ставить? Чем насыщать? Никаких подлинников у нас нет. Ну хорошо, можно восстановить галеру «Тверь», есть материалы. Есть чертежи яхты для Петра и Екатерины. Ну может что-то подарит Военно-морской музей Санкт-Петербурга, и все, больше ничего нет. Так зачем строить такое гигантское здание, когда стоят подлинники?! — сокрушался исследователь.

Казань готовится к 300-летию основания адмиралтейства и на будущий год планирует заложить музей «Адмиралтейская верфь»

Казанский защитник Свечин и «татарские дафтары»

На конференции презентовали две книги, в частности, Сергей Саначин представил участникам свой труд под названием «Экспедиция Сенатской комиссии Александра Свечина в Казанское адмиралтейство 1763—1765 годов и ее последствия». В XVlll веке корабельный лес в России был стратегическим сырьем, а Казанская губерния славилась, как главный поставщик корабельного дуба.

— Из Казанской губернии начали поступать сигналы о непорядках. Тогда Екатерина направила сюда комиссию из правительства на 2 года — ничего себе командировка, да? Так вот герой моей книги как раз возглавлял эту комиссию. По итогам сделал отчет, который рассматривали в Сенате. Большим разделом этого отчета было выявление несправедливостей, которые здесь происходили по отношению к рабочему люду, поэтому Александр Иванович Свечин еще и один из первых правозащитников в нашей губернии, как я его называю, — пояснил Сергей Саначин.

В книге есть описание Свечиным его путешествия из Москвы в Казань, где он подробно рассказывает о многих населенных пунктах. При этом использует уникальные исторические источники, многие из которых на сегодня не сохранились: «У него есть ссылка на некие «татарские дафтары», которые он здесь читал в Казани, а потом неизвестно куда они делись. Он приводит уникальные подробности, например, протяженность стен ханской Казани, время строительства каменного города XVlll века, включая Тайницкую башню, свою версию происхождения топонима «Казань». У героя книги было еще одно хобби. Как бывший художник он сделал через камеру-обскуру снимки многих крупных городов по своему маршруту, всего 28 видов. Также Свечин рисовал развалины Булгара, Старошешминск, Мензелинск, Казань с двух сторон: со стороны Волги и со стороны Казанки, но до наших дней дожил лишь первый вид. Пять лет этот выдающийся государственный деятель руководил Казанским адмиралтейством, защищал город во времена нападения Пугачева. Сергей Саначин предлагает назвать в его честь набережную, которая может появиться вдоль очищаемого русла Казанки.

Сергей Саначин считает, что музей можно основать в сохранившемся до наших дней здании Казанской адмиралтейской конторы

Казанские шмаки и «флейты» на российском флоте

Кораблестроение в Казани началось на «заре» петровских реформ. Что из себя представляли казанские морские шмаки и «флейты», рассказал автор первого доклада Николай Петрухинцев, доктор исторических наук, профессор липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Петр I планировал перебросить казанские суда на Балтику, чтобы использовать в военных походах. Помочь в этом должно было строительство канала между Волгой и Доном.

— Первые планы по строительству канала у Петра появились в 1694—1695 году. Конечно, канал начали строить несколько позднее, но не исключено, что именно со строительством Волго-Донского канала в 1697 году связано и начало кораблестроения в Казани. Первая перечневая ведомость судов относит их к 1702 году, но очевидно, что эти суда начали строить гораздо раньше, — убежден Петрухинцев.

Часть построенных в Казани военно-морских судов использовались на Каспии уже с 1703 года, в крайнем случае с 1704. В частности, полк «морских солдат» из 250 человек, отражавших астраханское восстание, служили как раз на казанских шмаках (тип морского парусного судна для прибрежного плавания, — прим. ред.). Некоторые из этих шмаков сравнивали с голландскими «флейтами» (морское парусное транспортное судно Нидерландов XVI—XVIII веков). Таким образом, казанские суда в первую очередь использовались, как военно-морские, и Казань (хоть и с некоторыми оговорками) следует считать одним из трех первых очагов строительства русского военно-морского флота, связанных с «восточной» политикой Петра I и азово-черноморским направлением, убежден автор.

Кораблестроение в Казани началось на «заре» петровских реформ



Правда, до Балтики казанские суда так и не доплыли. История их проводки в Санкт-Петербург берет начало в 1706 году. Глубокая осадка кораблей не позволяла двигаться быстро. Путь до Твери вместо трех месяцев занял 3 года с вынужденными остановками на зимовку. Отсюда до Новгорода суда двигались еще медленнее — 5 лет. К тому времени корабли были уже слишком изношены и частично сгнили. Впрочем, исследователь не считает эту эпопею совершенно бесполезной, в результате был получен бесценный, хотя и негативный, опыт, который убедил Петра отказаться от первоначальных планов строить корабли для Балтики и Азова на крупных реках. Стали очевидны трудности «канальных» проектов. В-третьих, именно история с проводкой казанских судов послужила поводом для серьезного совершенствования Вышневолоцкой системы. В-четвертых, приняли более рациональное решение — транспортировать казанский корабельный лес на Балтику, чтобы уже на месте строить суда.

Где прописалась адмиралтейская контора?

Сергей Саначин в этот день еще раз вышел к трибуне, чтобы рассказать, где же на самом деле находится Казанская адмиралтейская контора. В докладе он привел историю присутственного места адмиралтейства до его переезда в Адмиралтейскую слободу (1719—1825гг.). Выбор, казалось бы, слишком узкой темы вызван «полуторавековым, но непоколебимым вирусом казаневедения».

— Биография здания Казанской адмиралтейской конторы в официальной историографии столь искажена, что требует ее полного пересмотра. Потому что в историческую литературу, официальные документы и даже свод памятников истории культуры Министерства культуры РТ, на городские мемориальные доски вошли никогда не существовавшие в действительности понятия: «Большое здание адмиралтейской конторы», «Малое здание адмиралтейской конторы», — посетовал Саначин.

По его словам, так называемое «Большое здание» на Карла Маркса, 17 вообще не имеет никакого отношения к адмиралтейской конторе. В таком огромном помещении — более 120 кв. м — можно было разместить треть всех «Двенадцати коллегий» — высших органов госуправления России XVIII века в Петербурге, а в казанской конторе служило всего 24 человека!

На самом деле первая в Казани «Кантора-канцелярия корабельных дел» располагалась в купленном в 1719 году у Казанского Девичьего монастыря деревянном доме. Когда строение обветшало, в 1728 году построили новое и назвали «Казанской лесной канторой», позже ее вновь переименовали в «Адмиралтейскую кантору». Но летом 1742 года здание со всеми документами полностью сгорело. Тогда на этом месте выстроили новый дом. Наконец, в 1753 году по указу Адмиралтейской коллегии построили уже каменное здание с кладовой «для денежной казны», а командирский со службами дом построили деревянным, рассказывает автор. Это первое каменное здание Адмиралтейской конторы запечатлели архитектор В. Кафтырев на «Плане города Казани» 1767 года и командир казанских гимназий Ю.И. фон-Каница на камер-обскурном снимке 1779г. «Вид Казанской улицы от Замошной решетки к Адмиралтейской канторе». Сегодня этот дом в Казанском Богородицком монастыре занят домом №5.

«Большое здание» на Карла Маркса, 17 вообще не имеет никакого отношения к адмиралтейской конторе

Деревянная часть строения сгорела во время нападения на город Пугачева. Тогда же первоприсутствующий конторы Александр Свечин жаловался, что она слишком удалена от Адмиралтейской слободы, и в распутицу или метель до нее сложно добираться. Тогда в 1774 году Адмиралтейская коллегия решила построить здание конторы у адмиралтейства. План Свечина с деревянными постройками не прошел, Екактерина II велела заселять верхние улицы только каменными домами. Был разработан новый план, но претворить в жизнь его не удалось. Преемнику Свечина — Петру Бешенцову он не понравился, он счел здание неудобным по размеру и предложил арендовать каменный дом майора Бестужева за 300 рублей в год. Но и это здание не приютило казанскую контору. Для нее сняли за 250 рублей в год более выгодное помещение — дом капитана Петра Озерова — сейчас здание на Япеева, 6/20. В 1783 году коллегия выкупила этот дом за 6 тыс. рублей.

Что касается здания, которое сейчас ошибочно принимают за Казанскую адмиралтейскую контору на Карла Маркса, 17, оказалось, что на его месте как минимум до 1813 года было пять домов. Их первых домовладельцев установить не удалось, но угловую усадьбу на Покровской (ныне улица Карла Маркса, — прим. ред.) адмиралтейство выкупило под квартиры командирам. Однако в Петербург продолжать слать письма с просьбой переместить контору ближе к адмиралтейству, и вот 22 июня 1825 года Адмиралтейская коллегия наконец разрешила переезд. В ноябре того же года оба дома: и присутствующего, и конторы в центре Казани освободили и сдали. В конторское же здание поселилось Военно-сиротское отделение.