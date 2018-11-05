«Теперь я понимаю, почему башкиры все больше отказываются от родного башкирского»

Крик души: как тяжело воспитывать башкира в Башкортостане

Прошлогодние высказывания президента РФ Владимира Путина о необходимости соблюдения добровольного принципа изучения национальных языков вызвали бурные споры в регионах России (особенно в Башкортостане и Татарстане). В этом году вступили соответствующие поправки в закон об образовании. О том, как реализуются новые правила в Башкирии и какие подводные камни при этом обнаружились, в авторской колонке «Реального времени» рассказывает жительница города Салавата Лилия Зигандирова, мать пятиклассника.

«В нашем городе самая плачевная ситуация»

Заканчивается первый триместр в школе, а меня все трясут. История с выбором родного башкирского языка в школе для моего сына оборачивается для меня и для него настоящим кошмаром. Теперь я понимаю, почему башкиры все больше отказываются от родного башкирского в городах и селах Башкортостана, в том числе и у нас в Салавате. Кстати, в нашем городе, если не ошибаюсь, самая плачевная в этом плане ситуация.

Заявление на изучение моим сыном родного башкирского языка мною было написано в мае, то есть в конце прошлого учебного года. Нынешний учебный год начался. Так как ребенок перешел в пятый класс и появилось много новых предметов, я не до конца понимала, что именно мой ребенок изучает. На родительском собрании в начале учебного года школа вопросы по поводу того, что башкирского не будет, не поднимала. Я со спокойной душой каждый день провожала ребенка в школу.

Правда, была в недоумении, почему электронный дневник сына не «работает». В нем не было ни расписания, ни оценок, ни домашних заданий, естественно. 21 сентября, уже в конце месяца, директор, вызвав меня в школу, предложила переписать заявление задним числом — с 1 сентября — на родной русский. Объяснила это тем, что я осталась одна из параллельных классов, выбравших башкирский, хотя за день до этого нас было как минимум трое. И мягко намекнула, что если изучение башкирского языка для нас принципиально, то для этого есть 25-я башкирская гимназия. Я не соглашалась, пыталась объяснить, что если по закону они не могут предоставить обучение башкирского как родного, пусть письменно объяснят мне, и на этом основании ребенок будет учиться по общей программе, принятой школой. Но, со слов директора, ребенок только на основании этого заявления мог пройти по приказу.

«Я была в недоумении, почему электронный дневник сына «не работает». В нем не было ни расписания, ни оценок, ни домашних заданий, естественно». Фото kr74.ru



«Нарушили мои права и грозились судом»

Получается, 21 сентября мой сын еще в школе не числился, а потому, естественно, и в электронном дневнике его не было. А ведь из-за этого я целый месяц не могла контролировать учебу сына, и он скатился на тройки! Что мешало директору эту проблему решить в начале месяца, остается загадкой. В итоге я согласилась написать заявление на родной русский, с оговоркой, что получу письменный ответ, на каком основании школа отказывает моему ребенку в изучении башкирского. Но это заявление написать я не успела.…

Опустим подробности, как эта информация дошла до Министерства образования Республики Башкортостан. Это, к моему удивлению, оказывается, может происходить молниеносно. Через 20 минут после нашего разговора в школе, я уже дома слушала в трубке разъяренный голос того же директора школы. Мне грозили судом. Нарушили мои права и грозились судом… В той же 25-й башкирской гимназии для четырех детей организовали родной русский язык и им никто в другие школы переходить не предлагал.

В итоге я вынуждена была по почте отправить заявление в прокуратуру. Причем отправляла с боем, так как и в прокуратуре мое заявление принимать отказывались. Благо, пока мое письмо шло, прокуратура успела предупредить гороно, и их чиновники за пару дней организовали уроки, и электронный дневник заработал. Конфликт разгорался, гороно молчало. Я просто поражаюсь некомпетентности начальника гороно города Салавата. Уже 2-й год в области образования города идут скандалы, а начальник гороно сидит на своем месте и проблемы решать не спешит.…

«История с выбором родного башкирского языка в школе для моего сына оборачивается для меня и для него настоящим кошмаром». Фото ufatime.ru

«На меня подали заявление в прокуратуру»

Благодарю родительскую комиссию при Всемирном курултае башкир — и республиканскую, и нашу городскую. Они здорово меня поддерживают. В защиту интересов моего ребенка они оказывают мне юридическую и моральную помощь. Думаю, это очень хорошее начинание в защите прав детей, желающих изучать родные языки. Советовала бы всем родителям, столкнувшимся с такой проблемой, не бояться и обращаться за помощью к ним!

На днях ко мне на работу пришел участковый полицейский. От него я узнала, что директор гимназии №2 подала на меня заявление в прокуратуру. Выяснилось, что я нанесла урон ее чести и достоинству и распространяю клевету. Позже директор сама меня пригласила на разговор, попыталась переубедить. Неужели ей трудно понять, что она сама себя скомпрометировала, когда заставляла родителей выбирать русский язык, в то время, когда их родной — башкирский?..