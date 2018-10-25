Танки в городе: «Я смотрю, солдат, вы слишком умный»

Военное положение у «Чаши»: Минобороны завербует казанцев на службу по контракту с помощью «Стрижей» и Натана

Казанцев сегодня напугала военная техника рядом с Центром семьи «Казан». Пессимисты подумали о военном положении, оптимисты — о том, что кого-то под дулом танка ведут жениться. Причина переполоха — агитационная акция Министерства обороны. Казанцев будут вербовать на службу по контракту. Эксперт «Реального времени» сообщил, что дело не в дефиците военных — в армию очереди, а в проблеме выбора, поэтому решили присмотреться к гражданским. «Фишкой» акции станет полет «Стрижей». Подробности в материале «Реального времени».

У военных свадьба — кортеж такой



Танки модификаций Т-72 и Т-80, боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-90, боевая техника времен Великой Отечественной войны, гвардейский реактивный миномет БМ-13 («Катюша») и танк Т-34, — все это стояло возле Центра семьи «Казан» и пугало некоторых горожан. Кто-то подумал, что введено военное положение, кто-то шутил, мол, у военных свадьба — кортеж такой.

Боевую технику пригнали на площадку перед дворцом бракосочетания в качестве декораций к акции Министерства обороны России «Служба по контракту — твой выбор». Она стартовала в мае 2014 года и проходила в Севастополе, Воронеже, Красноярске, Твери, Иваново. В Казани будет проходить впервые.

В рамках акции проходят выставки боевой техники, обмундирования, оружия, средств связи, экипировки, показательные выступления военных. Но главный объект — мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. В передвижной будке можно пройти тестирование на профпригодность, получить консультации, ну и, не откладывая дело в долгий ящик, подать первичные документы для заключения контракта с Министерством обороны России.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, с начала проведения акции «Служба по контракту — твой выбор» на пункты отбора обратились около 200 тысяч человек. Не все, конечно, приняты. По данным военкомата Татарстана, с 2012 года в республике контракты на службу заключили более 5 тысяч человек.

«Сегодняшнее оружие — интеллектуальное, и нужен отбор лучших, в том числе за счет «гражданки»

Узнав о том, что цель Минобороны — не только устроить праздник и вызвать патриотические чувства демонстрацией военной мощи государства, соцсети начали волноваться: мол, пушечное мясо для Сирии кончилось, нужна свежая кровь — новые контрактники. Как сообщил «Реальному времени Игорь Коротченко, военный журналист, главный редактор журнала «Национальная оборона», проблем с количеством контрактников у России нет, однако к качеству претензии есть.

— У нас нет проблем с контрактниками — очереди стоят. Вопрос в том, чтобы из этих тысяч желающих отобрать самых лучших, и такие акции преследуют цель отобрать лучших. Тем более что служба по контракту — это в определенной степени социальный лифт для молодых ребят, и в этом плане понятно стремление военного ведомства не просто взять желающих, а именно выбрать лучших на конкурсной основе, — рассказал «Реальному времени» Коротченко.

По словам эксперта, пункты по привлечению контрактников есть в США, Германии и других странах, и там проводятся аналогичные акции. Агитационная работа проводится и в военных частях, но гражданское население тоже является ценным кадровым источником для армии.

— Людей с улицы никто не берет — это конкурсная основа. Отбираются люди с определенными специальностями, физически развитые, продвинутые, с интеллектом. Потому что сегодняшнее оружие — интеллектуальное, и в этом плане идет отбор лучших, в том числе и за счет конкурентоспособного притока людей с «гражданки», желающих пойти в армию на контрактную службу. Поэтому это нормальная абсолютно практика, и она характерна для всех развитых стран, — пояснил Коротченко.

Все средства хороши: и «Стрижи», и «Слышь, ты че такая дерзкая?»

Агитационная акция Минобороны пройдет в Казани 27 октября. Гости мероприятия увидят показательные выступления по армейскому рукопашному бою военнослужащих спецназа из Самарской области. Также мастер-классы по греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, самбо, армрестлингу и фехтованию от учащихся ДЮСШ и профессиональных спортсменов, среди них чемпион Олимпийских игр 1992 года по стрельбе из пневматической винтовки Юрий Федькин, чемпион мира по кикбоксингу Наталья Юрченко, трехкратный чемпион Европы по пулевой стрельбе Алексей Каменский.

Но главной «фишкой» шоу-программы станет выступление пилотажной группы «Стрижи» на высокоманевренных истребителях МиГ-29. Последний раз Казань видела «Стрижей» 13 лет назад — на праздновании 1000-летия Казани. Пилоты уже в городе, завтра у них тренировочный полет на аэродроме «Борисоглебское».

Источники «Реального времени» сообщают о подробной программе. Начало праздника — в 10.00. В 10.50 14 парашютистов десантируются с вертолета Ми-8. В 11.15 с этого же вертолета спустится спецназ. В 12.45 над акваторией Казанки пролетят два самолета Як-42 с программой на 7—8 минут. А в 13.00 — «Стрижи» с 30-минутной программой.

Кроме них агитировать мужчин служить в армии будет… рэпер Натан. Отсылки к военной тематике в творчестве музыканта нет, широкому кругу слушателей он известен совсем не армейским треком «Слышь, ты че такая дерзкая?».

Впрочем, выбор Министерством обороны артистов для рекрутинга новобранцев, как и методы, уже не удивляет. Агитация просочилась даже на рок-концерты. Летом скандалом сопровождался фестиваль «Нашествие». Ряд музыкантов отказались участвовать в нем из-за спонсорства Минобороны и размещения на площадке пунктов по отбору контрактников.