Рок-музыкантов, которые отказались выступать на «Нашествии», заменит ансамбль Александрова — СМИ

Рок-музыкантов, которые отказались от участия в музыкальном фестивале «Нашествие — 2018», заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«Это реакция ведомства на демарш»,— сказал другой собеседеник газеты.

Ранее рок-группы «Порнофильмы», «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и Distemper, а также Монеточка отказались участвовать в музыкальном фестивале «Нашествие». Это связано с сотрудничеством организаторов с Минобороны России, которое длится с 2013 года.