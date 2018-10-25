«По башке надо дать за это дело!» Минниханов раскритиковал районы за недоимку по НДФЛ

Президент Татарстана заступился за самозанятых, пообещал наказывать за хулиганство в стиле 90-х и отправить министров в Москву

Сегодня в кабинете министров Татарстана обсудили исполнение бюджета за 9 месяцев 2018 года. Не порадовали налоговые поступления — предприятия начали переходить на «серые» схемы и не выплачивать НДФЛ, за что Минниханов пообещал «дать по башке». Самозанятых просили не пугаться нового налога, но дали понять, что скрыться не удастся: «мы знаем, кто чем занимается». Министров ожидает напряженный конец года — их отправили в Москву, чтобы там они отстаивали интересы Татарстана в части распределения денег на нацпроекты. Ведь как «донора» республику могут оставить и за бортом, беспокоится Минниханов.

«Сразу по башке надо дать за это дело»

Первым об итогах исполнения бюджета отчитался глава УФНС Татарстана Марат Сафиуллин. Он рассказал, что за 9 месяцев поступление страховых взносов выросло на 8,5% (+8,5 млрд рублей) по сравнению с прошлым годом, что соответствует темпу роста зарплаты, а НДФЛ — на 6,3%. Озвучил главный налоговик интересный факт — по итогам декларационной кампании прошлого года два татарстанца заплатили НДФЛ в сумме 900 млн рублей. Правда, их имена не назвал.

Если бы и в этом году двое этих замечательных граждан повторили свой подвиг, то темп роста НДФЛ составил бы 108,2%, помечтал Марат Сафиуллин. Но пока с налогами на доходы физлиц тяжело — предприятия переходят на «серые» зарплаты. «НДФЛ и страховые взносы во многих организациях ниже, чем по отрасли, и ниже, чем МРОТ», — сообщил Сафиуллин. Услышав это, Рустам Минниханов в выражениях не стеснялся и попросил прокурора Татарстана отправить к виноватым карательный десант.

Первым об итогах исполнения бюджета отчитался глава УФНС Татарстана Марат Сафиуллин



— Недоимки по НДФЛ не должно быть. Это в 90-е годы мы хулиганили, НДФЛ не платили. Сейчас не те времена. Как может быть недоимка по НДФЛ, раз зарплату заплатили? — возмутился Минниханов и перечислил районы из черного списка.

— Азнакаевский, Сармановский, Тетюшский, Актанышский, Атнинский, Верхенеуслонский, Чистопольский — сразу по башке надо дать за это дело. Как зарплату платят, а НДФЛ не платят? Илдус Саидович (прокурор РТ Нафиков, — прим. ред.), возьмите на контроль, поручите своим прокурорам — пусть посмотрят.

«Закон еще работать не начал, а уже начали людей пугать»

Заткнуть дыру в бюджете, возникшую из-за недоимки НДФЛ, могут самозанятые. Но после того, как в Госдуме предложили забирать у них весь доход, если они не заплатят налоги, вряд ли они легализуются. Минниханов раскритиковал неосторожное предложение о штрафах и пообещал «защищать интересы наших граждан».

— По самозанятым — мы являемся пилотом, и надо реагировать, если есть необходимость — коррективы вносить. Надо, чтобы люди поверили. Там, конечно, начали пугать, что штрафовать будут, я думаю, такие угрозы не нужны. Мы запускаем новый проект, чтобы люди увидели и понимали, что вот так будешь работать, у тебя проблем не будет, — сказал Минниханов и намекнул, что скрыться самозанятым от налоговой вряд ли удастся. Все давно на карандаше.

— Мы знаем по большому счету, кто чем занимается. Пусть он свой налог 4—6% заплатит и спокойно работает. 200 тысяч в месяц — это хорошие возможности, и это поощрять нужно — люди должны стараться заработать, заплатить 4—6% и спокойно работать. А то наши депутаты придумали: давайте предъявим. Закон еще работать не начал, а уже начали людей пугать. Зачем пугать? — сказал Минниханов.

Минниханов раскритиковал неосторожное предложение о штрафах и пообещал «защищать интересы наших граждан»



Государственные больницы заработали на платных услугах 8 млрд рублей

Одна из причин налоговой недоимки — рост предприятий, заявивших об убыточности бизнеса, по итогам 9 месяцев убытки выросли на 29 млрд рублей, составили 78,5 млрд. «Главное разобраться, где убытки носят обоснованный характер, а где желание плательщиков занизить свои налоговые обязательства», — дал задание самому себе Марат Сафиуллин.

— Убыточных предприятий на 25 млрд больше, чем в прошлом году, у нас же «Татфондбанк» в прошлом году был, в этом году не было таких событий, — попытался найти объяснение Минниханов.

— У нас «Аммоний» отрицательный баланс показывает — 10 млрд. Все предприятия знаем, будем работать, — объяснил Сафиуллин.

Об исполнении бюджета доложил министр финансов Радик Гайзатуллин. Доходную часть выполнили на 73% от плана. Значительная недоимка имеется по налогу на транспорт. «Это целевой налог, направленный на дорожное строительство», — напомнил он. И по земельному налогу в ряде районов тоже провал, на что потом Минниханов попросил обратить внимание и усилить для должников не только «информационное сопровождение, но и силовое».

Об исполнении бюджета доложил министр финансов Радик Гайзатуллин: доходную часть выполнили на 73% от плана

Довольно интересными в докладе министра финансов были слайды. Сообщалось в них о доходах государственных медицинских учреждений, полученных от оказания платных услуг. На это, как выяснилось, тоже есть план. Так, республиканские больницы заработали на пациентах почти 6 млрд рублей за 9 месяцев, или 86% от годового плана, а муниципальные — 1,8 млрд рублей, или 64% от плана. При этом на выплату зарплаты медикам от оказания платных услуг направлено 3,6 млрд в республиканских медучреждениях, или 82% от плана, и 906 млн — в муниципальных клиниках, или 69% от плана.

— Учреждения с низким сбором от оказания платных услуг — в Елабужском, Ютазинском, Черемшанском, Муслюмовском, Мамадышском, Нижнекамском, Тюлячинском районах, — назвал отстающих Гайзатуллин. Впрочем, может, за это надо было похвалить — вдруг план по платным услугам не выполняют потому, что бесплатные в полном объеме оказывают?

«Всех отправьте в Москву, пусть занимаются»

Подводя итоги, Рустам Минниханов напомнил про расходы. 11 млрд рублей федеральных средств остались неосвоенными. «Надо посмотреть, чтобы освоение средств не заключалось в том, чтобы деньги потратить любым образом. Деньги должны потратить на те задачи, на какие должны были».

Напряженным будет конец года для республиканских министров. Сейчас верстается бюджет нацпроектов, и «мы можем оказаться в такой ситуации, что цифры будут приняты и потом их поменять сложно будет», предупредил президент, накануне побывавший в Москве на заседании по исполнению майских указов 2018 года.

— Сейчас [министр финансов Гайзатуллин] Радик вместе с министрами должны отработать финансовые ресурсы. 12 нацпроектов, очень большие и очень непростые, и много нестыковок. Надо этим конкретно заниматься — определить [руководитель аппарата кабмина Шамиль] Гафаров или [вице-премьер Рустам] Нигматуллин, это будет оценка работы региона, эти программы невозможно не выполнить. И сейчас, когда идет формирование прогнозных индикаторов, надо серьезно поработать по финансовому обеспечению. Чтобы не просто нам дали, и все. Надо отстаивать, надо ездить. Всех отправьте в Москву, пусть занимаются министры, и потом по каждому проекту отдельно заслушаем у меня. В ближайшее время эти 12 программ будут сформированы. Я пока не видел, чтобы кто-то, кроме [министра] труда [Зариповой] Эльмиры, эти параметры обсуждал — больше никто вопросов мне не задавал. В выступлении [министра финансов РФ Антона Силуанова] вице-премьера было много сумм, которые будут выделяться регионам. Как бы нас, как доноров, не оставили за бортом. В каждодневном режиме, чтобы мы до второго чтения попали в эти распределения и чтобы мы понимали, какие параметры нам установлены. Давайте, [Гафаров] Шамиль Хамитович, координируйте, — поручил Минниханов.

Напряженным будет конец года для республиканских министров



«Понятно, что право у вас есть, но давайте без этих напрягов»

На этом совещание хотели завершить, но с места встал генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев. Очевидно, что он мог решить свою проблему в частном порядке после заседания, но захотел сделать ее достоянием общественности и пожаловался Минниханову на перегибы налоговиков.

— Наших рабочих на законных основаниях приглашают в налоговую инспекцию. За октябрь с Набережночелнинской, Нижнекамской ТЭЦ пригласили 45 рабочих на допрос в налоговую. У нас лишних людей нет. Мы предлагаем — пусть налоговики сами приезжают на станцию в обед, до работы, после работы, — обратился он к Рустаму Минниханову.

— В рамках Налогового кодекса имеют право пригласить, — бросил с трибуны Сафиуллин.

— Это понятно, — встал на сторону Хазиева Минниханов. — Выездную работу организуйте, не надо отвлекать людей от работы. И психологически это тоже — раз пригласили, значит, ты виноват, идешь сдаваться. Пусть придут. Понятно, что право у вас есть, но [давайте] на местах, чтобы без этих напрягов, — обратился Минниханов к руководителю УФНС и на этом совещание уже завершил.