Всеволод Чаплин: «Президент не обязан быть богословом. Но христианские интуиции у него правильные»

Ядерно-теологическая дискуссия: что скрывается за словами Путина о мучениках и рае в случае войны?

Христианство полагает возможным массовую гибель людей для сохранения веры, считает колумнист «Реального времени» протоиерей Всеволод Чаплин. Слова президента РФ Владимира Путина о возможной ядерной войне, российских мучениках и рае вызвали бурные обсуждения. Православный священнослужитель в авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, размышляет над репликой главы государства и предлагает российским властям «идти дальше».

Аллегория или правда?

Пожалуй, ничто за последнее время так не возмущало нашу либеральную интеллигенцию, как недавние слова Владимира Путина про мучеников, рай и врагов, которые сдохнут без покаяния. Либеральные блогеры, взгляды которых сайт радио «Свобода» почему-то отождествил с позицией всех россиян, наперебой стали обвинять президента в сумасшествии и даже в том, что он выпил перед выступлением (видимо, некоторым приятно вспомнить бесхозные ельцинские времена).

Похоже, именно эту «общественность», больше похожую на маргинальную секту, начал умиротворять Дмитрий Песков, назвав слова президента «аллегорией». Впрочем, можно хоть случайной шуткой назвать — однако по сути была сказана очень серьезная и правильная вещь, отражающая последовательно христианское мировоззрение, традиционно ненавистное даже тем (и особенно тем) «просвещенцам», которые любят записывать Христа в свои союзники.

«Вопрос в воздух, — пишет, например, Федор Крашенинников, — а какая конкретно религия считает, что массовое уничтожение людей в ходе отражения агрессии не считается грехом и гарантирует попадание в рай? Что за рай такой? Это точно не православие и вообще не христианство».

«В конце концов, и Сам Христос – Агнец, описанный в Апокалипсисе — однажды санкционирует уничтожение трети населения Земли». Фото kremlin.ru



Сам Христос санкционирует уничтожение трети населения

Поспорю не только с господином Крашенинниковым, но и с господином Путиным. С точки зрения истинного христианства вовсе не каждый человек, пострадавший даже в справедливой войне, попадет в Царство Небесное. Для этого нужны истинная православная вера, добрые дела, покаяние в грехах и получение прощения от Бога через Его Церковь. Мученик — это, между прочим, свидетель веры. Но защита этой самой веры, а также отечества и ближних, является христианским долгом. И исполнение его не останется у Бога без великой награды, даже если при этом будет уничтожено немалое количество врагов и тех, условно говоря, мирных людей, которые подпитывают этих врагов своей работой и политической поддержкой.

Защита веры и отечества с оружием в руках — настоятельный призыв Священного Предания, которое для православного христианина не менее значимо, чем Священное Писание — Библия. В конце концов, и Сам Христос — Агнец, описанный в Апокалипсисе — однажды санкционирует уничтожение трети населения Земли (см. Откр., гл. 8—10). Так что именно настоящее христианство (в отличие от пацифистских сект) полагает возможным даже массовую гибель людей ради сохранения истинного богопочитания.

С точки зрения последовательного православного христианина, Россия сейчас — особенно на фоне антиканонических отступлений бывшего Константинополя — остается одним из последних бастионов неповрежденной веры. И защита ее духовной свободы от негативных внешних влияний — это самый настоящий религиозный долг. Если христиан духовно поработят те вековые богоборцы, которые хотели бы встроить модифицированное православие в «демократию» западного образца, тоталитарный «рынок» и прочие обезбоженные структуры с их противоположными христианству установками, — существование земного мира потеряет смысл. И в этом свете очень логичными выглядят еще одни слова Путина, шокировавшие любителей мира и комфорта, якобы достигаемого любой ценой: «Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?». Президент — не богослов, да и не обязан им быть. Но христианские интуиции у него правильные.

«Нашим властям надо идти дальше – заявить о решимости поразить в любой точке мира всех, кто осмелится реализовать такие угрозы, профинансировать их, обеспечить их политическую поддержку». Фото dailystorm.ru



Это пострашнее ядерных ракет и танков

Напомню созвучную им собственную реплику, написанную еще в июле прошлого года в поддержку слов Рамзана Кадырова и также вызвавшую истерику у либералов: «Посягательство на существование России — единственного по-настоящему свободного православного государства — должно получить максимально прямой ответ. <…> Тут даже вопрос не может стоять, применять ли ядерное оружие. <…> Переход России под западный контроль практически обессмыслит земную жизнь человечества. И гораздо лучше дать людям полчаса на покаяние и расстаться с земной жизнью, чем лишать практически всех людей жизни вечной». Ну а 6 сентября ваш покорный слуга писал вот что: «До сих пор боятся конфликта с Западом? Он может блефовать сколько угодно — но даже если решится на большую войну, мы получаем вечную жизнь, а они ад».

В общем, президент по сути повторил то, что давно понятно верующим людям и о чем они говорят — если не боятся либеральной дрессировки в соцсетях. Мы всегда стараемся немного опередить и власть имущих, и само время. А оно, увы, ставит новые серьезнейшие вопросы. В военной доктрине России говорится, что она оставляет за собой право применить ядерное оружие <…> в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Проблема, однако, в том, что сегодня самые страшные угрозы существованию России, ее целостности и независимости исходят от войн «гибридных», «умных», осуществляемых в том числе по сценарию Майдана. Это пострашнее ядерных ракет и танков. Именно поэтому нашим властям надо идти дальше — заявить о решимости поразить в любой точке мира всех, кто осмелится реализовать такие угрозы, профинансировать их, обеспечить их политическую поддержку. На каких бы островах и яхтах они ни прятались. И, может быть, не понадобится даже ядерных ракет — достаточно будет небольших боевых дронов. А христианское обоснование для защиты Отечества в этом случае станет еще более очевидным, чем в случае «обычной» большой войны.

Протоиерей Всеволод Чаплин