Путин о возможном ядерном ударе по России: «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут»

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, «просто сдохнут», а «мы, как мученики, попадем в рай».



«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия не будет первой применять ядерное оружие, пишет RT.

«Конечно, это катастрофа всемирная, но мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара», — сообщил Путин, подчеркнув, что российский ответ может произойти только в том случае, если кто-то нанесет ядерный удар по территории страны.

Ранее Путин утвердил основы госполитики в области ядерной безопасности до 2025 года.