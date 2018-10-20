В РПЦ признали Константинопольского патриарха раскольником

Русская православная церковь признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.

По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, своим решением начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине Варфоломей «признал раскольников <…> и сам присоединился к расколу», пишет «РИА Новости».

«Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Иларион отметил, что РПЦ не признает решения, принятые патриархом Варфоломеем.

«И мы никак не можем признать то право, которое он себе незаконно усвоил, — единолично принимать апелляции от поместных православных церквей, вторгаться на каноническую территорию православных церквей, разбойничать, создавать какие-то свои структуры без ведома церквей», — подчеркнул митрополит.

Напомним, что 15 октября РПЦ приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом на фоне предоставления Украине автокефалии.