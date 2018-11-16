От зарплаты до зарплаты. В Поволжье растут доходы физлиц, особенно у гастарбайтеров

Правда, номинальные зарплаты иностранных работников остаются ниже средних. Везде, кроме Татарстана

Фото: Роман Хасаев

Аналитическая служба «Реального времени» изучила динамику и структуру поступлений налога на доходы физических лиц в Приволжском федеральном округе за 2017 год — и обнаружила ряд интересных фактов. В большинстве регионов ПФО доходы иностранных работников росли гораздо быстрее, чем доходы налогоплательщиков в целом. При этом номинальные зарплаты мигрантов почти всегда не дотягивают до средних по региону. Исключением из этого правила стал Татарстан, где нерезиденты зарабатывают на треть больше среднего жителя.

Половину сборов НДФЛ обеспечили четыре региона

В 2017 году на территории Приволжского федерального округа было собрано почти 426 млрд рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Правда, больше половины этих поступлений обеспечили всего четыре региона: Татарстан (16,3%), Нижегородская область (14%), Самарская область (12,7%) и Башкортостан (11,7%).

В целом по округу сборы НДФЛ относительно 2016 года увеличились на 5,8%. Рост наблюдался во всех регионах, за исключением Мордовии — там поступления сократились на 1,2%. Самую сильную динамику показала Чувашия — почти +11% год к году. В семи субъектах (Нижегородской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской областях, Удмуртии, Марий Эл и Татарстане) рост превысил 5%, в остальных пяти он находился в диапазоне от 3,8 до 4,8%.

Положительная динамика сборов поддерживалась налоговой базой: за год выросло число лиц, получивших доходы, а также общая сумма самих доходов — причем во всех 14 регионах Поволжья.

Количество сведений о доходах физических лиц и количество физических лиц, получивших доходы, за 2017 год в ПФО

Регион количество сведений о доходах физических лиц (шт.) количество физических лиц, получивших доходы (чел.) из них граждане РФ (чел.) иностранные граждане и лица без гражданства (чел.) ИП, главы КФХ, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, получившие доходы от налоговых агентов (чел.) Республика Марий Эл 334 141 265 813 265 432 418 3 310 Чувашская Республика 590 007 461 258 459 940 1 407 6 827 Кировская область 744 333 573 553 571 219 2 440 7 641 Ульяновская область 752 785 503 218 500 859 2 482 6 184 Пензенская область 591 252 471 973 469 403 2 651 7 303 Удмуртская Республика 960 300 736 561 733 665 3 118 10 656 Республика Мордовия 463 867 317 516 313 897 3 760 4 235 Оренбургская область 1 000 526 800 767 795 889 5 030 10 363

Больше всего повезло Татарстану, который стал лидером и по сумме доходов, и по темпам прироста. По итогам года физические лица в республике задекларировали доход в размере 558,4 млрд рублей; за год сумма дохода выросла без малого на 49%, а количество получателей — на 18%.

На 2-м и 3-м месте по сумме задекларированных доходов были Нижегородская (478,6 млрд) и Самарская (444,6 млрд) области. Как и в Татарстане, в этих субъектах заметно выросла налогооблагаемая база. В Нижегородской области доходы физлиц увеличились на 46,9%, в Самарской — на 43,1%. Существенный рост отмечался также в Пермском крае и Башкортостане — соответственно 44,6 и 42,6%.

Суммы доходов физических лиц за 2017 год в ПФО

Регион общая сумма дохода физических лиц, получивших доходы, рублей из них Среднемесячная заработная плата иностранных граждан и лиц без гражданства, рублей (рассчет аналитической службы) общая сумма дохода граждан РФ, рублей общая сумма дохода иностранных граждан и лиц без гражданства, рублей общая сумма дохода ИП, глав КФХ, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, получивших доходы от налоговых агентов, рублей Чувашская Республика 105 541 323 949,26 105 241 286 876,32 300 037 072,94 1 668 519 452,75 17 770,50 Кировская область 131 627 500 142,62 131 319 168 837,48 308 331 305,14 2 296 436 137,54 10 530,44 Республика Мордовия 72 511 098 574,67 72 253 138 848,84 257 959 725,83 963 176 225,51 5 717,19 Удмуртская Республика 191 358 066 941,73 190 879 341 581,21 478 725 360,52 3 500 008 572,95 12 794,67 Пензенская область 111 189 244 496,29 110 820 577 111,12 368 667 385,17 2 209 883 267,40 11 588,94 Республика Марий Эл 62 236 115 190,49 62 188 996 728,77 47 118 461,72 1 322 845 153,50 9 393,63 Ульяновская область 122 119 612 836,94 121 653 032 992,00 466 579 844,94 1 542 955 456,71 15 665,45 Оренбургская область 200 198 856 150,55 199 393 105 231,99 805 750 918,56 3 443 099 645,29 13 349,09

Практически во всем Приволжском округе выросли доходы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов, а также глав крестьянско-фермерских хозяйств. В 12 из 14 регионов округа они увеличились в 2—2,6 раза. В Чувашии рост был чуть меньше — 1,6 раза. Лишь в Ульяновской области доходы этой категории налогоплательщиков за год сократились на 68,8%.

Сведения о поступлении НДФЛ в консолидированные бюджеты регионов ПФО и в местные бюджеты за 2013-2017 гг., в тыс.р.

2017 2016 2015 2014 2013 Поступление НДФЛ, всего Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации Поступление НДФЛ, всего Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации Поступление НДФЛ, всего Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации в консолиди-

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субъекта РФ Республика Марий-Эл 7 626 691 5 481 7 256 173 4 247 7 134 082 Чувашская Республика 12 374 190 20 701 11 163 475 17 922 10 619 062 Кировская область 15 323 458 26 899 14 708 584 17 628 13 989 083 Республика Мордовия 9 198 955 78 857 9 306 777 64 054 9 479 007 Ульяновская область 14 521 319 104 661 13 624 269 84 937 12 735 394 Пензенская область 14 029 613 105 058 13 111 420 91 116 12 454 715

Доходы мигрантов растут быстрее

Итак, с точки зрения поступлений подоходного налога в бюджеты прошлый год оказался относительно удачным. Особенно в случае с мигрантами, работающими в России по патенту (под сборами с мигрантов здесь понимается налог на доходы физлиц, который в виде авансовых платежей уплачивают иностранцы в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ). В Приволжском округе сборы с них выросли до 3,5 млрд рублей — на 14,1%. Другими словами, поступления НДФЛ от иностранных работников росли примерно в 2,5 раза быстрее, чем общие.

Лишь в Оренбургской области сумма налога с нерезидентов за год сократилась на 10,3%, во всех остальных субъектах в составе ПФО поступления увеличились. В абсолютных цифрах наибольшую сумму подоходного налога мигранты заплатили в Татарстане — 684,6 млн рублей. Лидерами по темпам роста стали Кировская и Нижегородская области (+52,6% и +36,8% соответственно).

В среднем по округу доходы работников-нерезидентов в 2017 году выросли на 16,5% — то есть не так существенно, как общие доходы физических лиц. Однако на средний показатель по макрорегиону во многом повлияла ситуация в Марий Эл: сумма задекларированного иностранцами дохода в этой республике упала сразу на 88,6%. Доходы нерезидентов снизились также в Саратовской области (-3,2%) и Татарстане (-6,6%).

В то же время во многих регионах доход иностранных работников заметно вырос: в Пермском крае — более чем на 78%, в Чувашии — почти на 72%, в Удмуртии — на 47%, в Кировской области — на 34%.

Ряд республиканских предприятий (КАМАЗ, Ford Sollers и др.) использует труд высококвалифицированных иностранных работников. Фото Максима Платонова



В Татарстане иностранные работники получают больше

На основе данных по количеству мигрантов и общей сумме их дохода «Реальное время» рассчитало средние зарплаты «патентщиков» — и обнаружило ряд интересных фактов. Как оказалось, зарплаты иностранных работников растут быстрее, чем средние по регионам ПФО.

В 2017 году средние зарплаты выросли на всей территории округа (в основном за счет индексаций бюджетникам в соответствии с «майскими указами»). В зависимости от региона рост составил от 4,9 до 10,7%; средний рост по округу — 7%.

Зарплаты нерезидентов выросли далеко не везде. К примеру, в Марий Эл они снизились более чем 37%, в Мордовии — на 32,5%, в Саратовской области — на 11%, а в Татарстане — на 8,6%. Но даже с учетом этих регионов средний рост по округу оказался выше — он составил 10%.

Так, в Чувашии зарплаты иностранцев за год выросли на 43,8%, в Ульяновской области — на 53,6%, в Пермском крае — на 35,3%, в Оренбургской области — на 25,3%.

Впрочем, номинальные зарплаты мигрантов остаются низкими и почти никогда не дотягивают до средних по региону. Меньше всего иностранные работники получают в Мордовии — в среднем 5,7 тыс. рублей в месяц. В Марий Эл их зарплаты составляют менее 9,4 тыс. рублей, в Пензенской области — 11,6 тыс. рублей.

Согласно расчетам «Реального времени», в 2017 году мигрантам в Приволжском округе платили от 23 до 72% от средней зарплаты в регионах (см. график ниже). Единственным исключением из общего правила был Татарстан, где зарплаты иностранных работников почти на 35% превышали средние по региону (43,6 тыс. против 32,4 тыс. рублей в месяц). Отметим, что аналогичная ситуация в республике наблюдалась и по итогам 2016 года.

Более высокий уровень оплаты труда нерезидентов в Татарстане может быть связан со структурой миграции. Ряд республиканских предприятий (КАМАЗ, Ford Sollers и др.) использует труд высококвалифицированных иностранных работников. Так, доля мигрантов, имеющих высшее образование, в Татарстане несколько выше, чем в среднем по стране и чем в Приволжском федеральном округе.