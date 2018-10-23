«Платные парковки убивают двух зайцев». В Ижевске создадут 3 500 мест для паркинга

При этом переживать по этому поводу стоит не только автомобилистам, но и жильцам домов, не оборудованных шлагбаумом

Введение платной парковки на центральных улицах Ижевска называют давно назревшим решением проблемы перегруженных дорог, однако эксперты опасаются, что многие автомобилисты предпочтут оставлять личный транспорт в ближайших дворах, нежели платить 20 рублей в час. Власти столицы Удмуртии ищут инвестора, готового вложиться в наведение порядка, а заодно способного таким образом пополнить городской бюджет. Подробнее — в материале «Реального времени».

В поисках концессионера

В Ижевске пройдет конкурс по определению концессионера для организации в городе платных парковок. Постановление, подписанное еще врио главы города Сергеем Задорожным, было опубликовано на официальном сайте города.

Городские власти намерены создать не менее 3 500 платных парковочных мест в центральной части Ижевска. Предполагается, что плата за час будет взиматься в размере 20 рублей, для определенных категорий граждан будут предусмотрены льготы. Работать парковка в платном режиме будет с 9.00 до 19.00 в будни. Бесплатно парковаться можно будет не более чем на 15 минут. Здесь будут установлены паркоматы, которые будут принимать плату по банковским картам, также оплатить парковку можно будет посредством СМС, через мобильное приложение и личный кабинет в интернете. Парковки будут оборудованы также средствами фотовидеофиксации. Два месяца система будет работать в тестовом режиме.

Определять победителя конкурса будут по трем критериям. Это срок действия концессионного соглашения — не более 10 лет, создания всей системы — не более полутора лет и размер концессионной платы в форме доли доходов концессионера — не менее 20%.

Городские власти намерены создать не менее 3 500 платных парковочных мест в центральной части Ижевска. Фото мob-fun.ru



Согласно условиям соглашения город передает концессионеру на время действия договора здание под размещение центра мониторинга и управления парковками. Концессионер закупает необходимое оборудование, согласовывает с администрацией города его размещение, занимается содержанием платных парковочных мест и ежемесячно перечисляет плату.

Тема введения платных парковок в Ижевске обсуждается не первый год, однако о конкретных планах заявили в апреле 2018 года. Тогдашний начальник городского управления благоустройства и транспорта Артем Богданов говорил, что в столице Удмуртии хотят оборудовать 2 500 мест для платной парковки, обсуждался тариф в 15 рублей за час, а предполагаемый инвестор должен был вложить порядка 80 млн рублей.

В августе Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа о рекомендациях по тарифам платных парковок в различных городах страны. Для Ижевска предлагалось взимать не больше 34 рублей за час. К примеру, в Казани при 100%-й заполняемости стоянок предлагалось установить плату в 46 рублей в час. При этом на сегодня в столице Татарстана действуют дифференцированные тарифы от 30 до 70 рублей в зависимости от расположения парковки. С ноября на наиболее востребованных улицах татарстанской столицы тариф вырастет до 100 рублей в час…

Предполагается, что плата за час будет взиматься в размере 20 рублей, для определенных категорий граждан будут предусмотрены льготы. Фото tsargrad.tv

«Это не дань моде, а жизненная необходимость»

Опрошенные эксперты считают организацию платных парковок в центре города жизненной необходимостью и ожидаемым решением, которое позволит несколько разгрузить дороги.

— Прежде всего необходимо отметить, что создание платных парковок — это не дань моде, а жизненная необходимость. Посмотрите: в час пик по многим центральным улицам города невозможно проехать! Причина, в общем-то, понятна — люди из спальных районов приезжают на работу в центр на личном транспорте. Таким образом, в центральной части Ижевска создается жесткий трафик. Платные парковки «убивают двух зайцев». Во-первых, многочисленным работникам офисов и предприятий становится накладно оставлять свои автомобили на притротуарных парковках на целый рабочий день. Соответственно — они не создают утренний и вечерний трафик на так называемых вылетных магистралях, соединяющих жилые микрорайоны с «рабочим» центром. Чем освобождают эти магистрали от глухих пробок, мешающих тем, кому действительно жизненно важно перемещение именно на автомобиле, — говорит депутат городской думы Ижевска Дмитрий Юданов.



При этом, по словам депутата, использованию личного транспорта должна быть альтернатива — хорошо развития система общественного транспорта, а в Ижевске она вполне успешно отстроена. Это повысит востребованность автобусов, троллейбусов и трамваев, в которых пассажиропоток с каждым годом снижается.

Кроме того, платные парковки — это дополнительная статья доходов в городской бюджет, остро нуждающийся в новых источниках пополнения. При этом обозначенные тарифы эксперты считают адекватными ситуации.

— На мой взгляд, отличные условия. Конечно, мое предложение было на первоначальном этапе стоимость часа парковки установить в пределах 10-15 рублей, но понимаю, что сумма в 20 рублей также приемлемая. Ну и бюджет города получает доход. На первоначальном этапе инвесторы предлагали прогрессирующую шкалу от 40 до 60 рублей, владельцы автомобилей, по моему мнению, негативно отреагировали бы на эту идею, а 20 рублей в час — это вполне адекватная цена, — говорит председатель общественной оргаизации «Автомобильная Удмуртия», депутат городской думы Ижевска Борис Ломаев.

«Многие уедут во дворы в поисках бесплатных мест»

Однако представитель другой общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Сушко не исключает, что со временем тарифы могут поднять. Кроме того, по его мнению, стоило бы для начала попробовать ввести платную парковку только на нескольких улицах.

— Как мне кажется, необходимо было сделать какой-то пробный период на нескольких улицах, где действительно существует проблема парковок, и посмотреть, готовы ли жители платить. А получается, решили разом полгорода захватить. Но инвестору невыгодно постепенное внедрение. Ставка адекватна на первый взгляд, но где гарантии, что ее потом не поднимут. И, конечно же, платить будут готовы не все, многие уедут во дворы в поисках бесплатных мест, а там и так сейчас уже проблемы, — говорит Сушко.

С тем, что с введением платных парковок может усугубиться ситуация во дворах, согласен и Дмитрий Юданов. В Ижевске, где нет четко выраженного делового центра, а бизнес-центры соседствуют с жилыми домами, единственным средством спасения от чужих автомобилей во дворах служат заборы и шлагбаумы.

— Есть опасность, что люди начнут оставлять машины во дворах многоквартирных жилых домов. Но тут уже жителям этих домов необходимо будет подумать о своём удобстве. Можно, например, поставить шлагбаум. Мы у себя во дворе поступили еще проще — ограничили доступ постороннего автотранспорта железобетонными полусферами. Недорого и эффективно! — рассказал Юданов.

В Ижевске единственным средством спасения от чужих автомобилей во дворах служат заборы и шлагбаумы. Фото day.org.ru



С учетом заявленных условий платную парковку на самых оживленных улицах Ижевска могут ввести в 2020—2021 годах в зависимости от сроков определения победителя и его возможностях по запуску проекта. Перспективы дополнительных трат для автомобилистов в последние недели только прибавляются. С 15 октября до 2 000 рублей повысились штрафы за парковку на газонах, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках. А с 1 января 2019 года правительство Удмуртии намерено впервые за 12 лет повысить транспортный налог по отдельным категориям в 1,5—2 раза.

Отметим, что ранее в Ижевске пытались создать сеть из восьми многоуровневых паркингов. Конкурс в декабре 2013 года выиграло ООО «Квартал». Первый паркинг должен был появиться в 2015 году, однако инвестор так к работам и не приступил. В июне 2018 года сообщалось о планах построить первый в городе многоуровневый паркинг. Договориться удалось с Ижевским электромеханическим заводом «Купол». Сооружение хотят построить в 2019 году.