В Удмуртии впервые за 12 лет хотят повысить транспортный налог

В Удмуртии правительство решило повысить ставку транспортного налога с 2019 года. Проект закона опубликован на официальном сайте кабмина. Повышение коснется 19 видов транспорта.

Ставки повышаются в среднем в полтора раза. К примеру, на автомобиль от 100 до 150 л.с. она увеличится с 20 до 32 рублей, при этом обладатели легкового транспорта 150—200 л.с. и 200—250 л.с. будут по-прежнему платить 50 и 75 рублей соответственно. Ставка для автобусов с мощностью двигателя до 200 л.с. повысится с 40 до 50 рублей, снегоходов до 50 л.с. — с 20 до 25 рублей, яхт и других парусно-моторных судов до 100 л.с. — с 80 до 100 рублей. Повышение также коснется владельцев мотоциклов, грузовиков, катеров, гидроциклов, самолетов, вертолетов и т. д.

На виды транспорта с определенной мощностью двигателя ставка налога останется прежней.

Стоит отметить, что существующие ставки транспортного налога в Удмуртии были установлены еще в 2006 году. Проект закона об их повышении с 2018 года был опубликован на сайте Минэкономики Удмуртии в октябре 2017 года, однако позднее председатель правительства Ярослав Семенов сообщил, что от этих планов решили отказаться, документ отправили на доработку.

