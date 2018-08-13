Платные парковки Казани самые дорогие в ПФО и в 1,5 раза выше рекомендаций Минтранса РФ

Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа о рекомендациях по тарифам платных парковок в различных городах страны. В Казани при 100%-й заполняемости стоянок предлагается взимать 46 рублей в час.

При этом на сегодня в столице Татарстана действуют дифференцированные тарифы от 30 до 70 рублей в зависимости от расположения парковки. Таким образом цены на платных стоянках выше рекомендованного максимума в 1,5 раза.

В тройку лидеров ПФО вошли также Нижний Новгород и Пермь, в которых министерство рекомендовало установить цену на уровне 45 и 42 рублей соответственно.

В Уфе предлагается установить тариф не выше 37 рублей, в Йошкар-Оле — 28, а в Ижевске — 34 рубля.

В Москве Минтранс предлагает брать за час парковки 136 рублей, а в Санкт-Петербурге не более 101 рубля.