Ястребиный гипноз: «Салават» повержен в домашнем овертайме

Метсола отразил 42 броска. Но кого это сейчас волнует?

После битвы в Казани с «барсами», венчающей тяжелый выезд, уфимский «Салават Юлаев» прибыл домой «зализывать раны». Одна потеря на первый домашний матч этой серии — серьезная: лучший снайпер Антон Бурдасов пропускает поединок со старым знакомым «Авангардом» за «бутылочный челендж» на лед в казанском матче. У гостей из омского «Авангарда» тоже дела немного расклеились — после погони за «Автомобилистом» у них творческий кризис. Сроки его преодоления мог подсказать поединок в Уфе. Каким он получился на этот раз — в материале «Реального времени».

Цвет настроения — «ястребиный»



У «Авангарда» по-прежнему в лазарете финский вратарь Карри Ряме. В списке травмированных также защитники Березин и Пивцакин. В остальном же видимых причин унывать нет, тем более что канадский наставник «ястребов» Боб Хартли (как жизнерадостный Боб Марли) после последнего поражения в овертайме в Челябинске от подвергшегося кадровым изменениям «Трактора» сказал, что пробелов в игре команды не видит.

Первое место в дивизионе Чернышева и второе в Восточной конференции — еще один повод не паниковать. Впрочем, проблемы, наверное, имеются, раз в пяти из шести последних матчей «Авангард» выиграть не смог. Потерпев в том числе два поражения от «Магнитки» (0:1 и 1:4), с которой у уфимцев дела, напротив, идут очень даже неплохо.

У «Авангарда» видимых причин унывать нет. Фото hawk.ru



А что же «Салават»?



Мини-кризис «ястребов» случился после неудачного дубля — проиграли ЦСКА и «Салавату Юлаеву» 2:4 и 2:3, что, согласитесь, не позорно и даже «интригующе». У уфимцев некий спад произошел в похожем случае, но наступил он не сразу и в «нехилом» выезде. Напомним, что два раза подряд в текущем сезоне «Салават» проиграл лишь на стыке выездной серии (уступил «Витязю» на его поле, не дожав его, 2:3) и домашней (ЦСКА — 1:2). После уфимцы одержали три довольно уверенные победы (Братислава, Омск и Челябинск). После этого и случился самый тяжелый пока выезд — Екатеринбург (0:1), Магнитогорск (2:1 ОТ) и Казань (1:3).

В Казани сдали нервы не только у Бурдасова (он получил два матч-штрафа за бросок бутылки на лед в стиле маяковского «Нате!»). Метсолу Цулыгин заменил при счете 1:3 на Андрея Кареева, который до конца матча сохранил «сухарь». Правда, скорее, это была попытка встряски от наставника, и Юха, будем надеяться, пришел в норму после «татарского нокдауна».

Кареев получил небольшое повреждение и на отчетный матч с омичами в заявку не попал. Вторым вратарем на случай замены Метсолы был заявлен Иван Федотов. По-прежнему отсутствовали в защитных рядах Арзамасцев и Гареев, но вернулся Терещенко, составивший пару Коледову.

В отсутствие Бурдасова свой шанс в третьем звене получил молодой Гиматов. Не был заявлен на матч и нападающий Максим Майоров.

Команды начали матч на встречных курсах, но без бросков по воротам. Фото hawk.ru



Фанат «Бурдас», две подножки и счастливчик Боб



Команды начали матч на встречных курсах, но без бросков по воротам Метсолы и Бобкова. На ровном месте у борта в центре площадки уфимец Владимир Ткачев свалил убегающего Зернова. Лишь Михеев на исходе большинства проверил разминочным броском Метсолу, в остальном омичи действовали невнятно.

А на 5-й минуте хозяева забросили шайбу. Основин лежал во вратарской и с помощью клюшки и краги переправил черный диск в ворота. Но после видеоповтора, взятого судьями, Хартли берет еще один видеочелендж и угадывает: арбитры находят блокировку вратаря — отмена гола.

— Хочу отдать должное нашему видеотренеру — он связался с нами и сказал, что это может быть помеха вратарю. Мы взяли просмотр, и у нас получилось, — рассказал после матча наставник омичей.

Цена первой шайбы, таким образом, оказалась весьма высока. Психологическое преимущество по итогам этого эпизода наверняка оказалось у гостей. Впрочем, уфимцы продолжили наседать на ворота Бобкова. А в фан-секторе тем временем Антон Бурдасов вместе с «зелеными сердцами» поддерживал партнеров на льду.

Психологическое преимущество по итогам этого эпизода наверняка оказалось у гостей. Фото hawk.ru



Даже «волшебники» бессильны



На 4-й минуте второго периода Линус Умарк, получив пас от Жаркова из своей зоны, вышел один на один с Бобковым, изящно парашютиком подбросил шайбу в правый верхний угол, но Игорь в последнее мгновение дотянулся до нее и отвел угрозу. Это был первый шанс легионерского звена «юлаевцев», его почему-то последнее время не особо видно.

Омичи же продолжали мариновать Метсолу, но тот отошел от Казани и уверенно отбивал все наскоки гостей. В середине периода соперники «порадовали» зрителей игрой в догонялки — двумя-тремя обрезами, но оба вратаря играли надежно. После «забракованной» шайбы Основина с голами как отрезало.

И за 4 минуты до второго перерыва Умарк упустил голевой шанс. Снова ему подарили бросок прямо перед носом Бобкова, но шайбу отбила перекладина. Тут же Панин заработал третье удаление в матче, и снова уфимское. В штрафном боксе Григорий в сердцах пнул шлем по-футбольному в хоккейный борт — что такое не везет и как с этим бороться? Омичи простили и здесь. Перед третьим периодом напряжение и интрига достигли апогея.

Омичи продолжали мариновать Метсолу, но тот отошел от Казани и уверенно отбивал все наскоки гостей. Фото hcsalavat.ru



Ястребиный гипноз Медведева

На 45-й минуте наконец-то сфолили и гости. Это Широков свалил убегающего к воротам Жаркова. Но это удаление превратилось в попытки войти в зону омской команды. Волшебные руки Умарка тут же позволили еще раз поиграть в большинстве, свалил Широков колдующего Линуса, приняв на бедро. Впрочем, и уфимцы провели две довольно бестолковые минуты омского штрафа. Соперники находились будто в прострации в этом поединке.

— Упорная игра была. Старались допустить как можно меньше ошибок в своей зоне, в обороне, — скажет после матча нападающий «юлаевцев» Александр Кадейкин. — На самом деле, это не очень удалось, потому что моментов у «Авангарда» возникало много. В принципе, могли забить сами, игра могла закончиться как угодно.

Тем временем еще один фокус от Умарка превратился в «задержку игры» в середине 20-минутки, его посадили отдохнуть, а Метсоле снова пришлось пахать в эти тревожные 2 минуты. До конца игрового времени обе стороны так и мутузили друг друга, как в бою тяжеловесов. Понедельник — день тяжелый, мы играем лишь до гола. Этот решающий выстрел состоялся в середине овертайма. Загипнотизированные перед омским «ястребом» Евгением Медведевым «зеленые человечки» не смогли воспрепятствовать его броску в левую «девятку» — 1:0, «Авангард» увозит два очка из Уфы.

— Обидно, что проиграли, тем более с таким счетом — 0:1. Конечно, тяжело выиграть, когда забиваешь ноль голов, — подвел итог битвы защитник уфимев Артем Сергеев. — У нас проблема в том, что мы мало бросаем и обостряем. Так нельзя, надо больше бросать. Нет настырности, остроты нам не хватает.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли на пресс-конференции отметил отличную игру вратарей. Фото hcsalavat.ru



Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли на пресс-конференции отметил отличную игру вратарей:



— Всегда, когда мы приезжаем в Уфу, у нас тут получаются отличные битвы, и сегодня я очень рад и горд за своего голкипера, который выдал замечательный матч. Одновременно с этим вратарь соперника каждый раз находил ответ на каждый наш шаг, хотя мы очень много времени провели в чужой зоне и много атаковали. В конце концов Медведев забил этот гол в овертайме, который был очень важен для нас — последние пять из шести матчей проиграли, но по тому, как складывались игры, можно сказать, что мы могли легко выиграть четыре. Но иногда игры складываются иначе, чем хотелось бы. Хорошая игра от начала до конца. Эта победа была важна для нас перед большим количеством домашних игр.

Главный тренер «юлаевцев» Николай Цулыгин объяснил причины поражения:

— Поздравляю «Авангард» с победой. Я соглашусь, что сегодня очень здорово сыграли оба вратаря. Если говорить о нашей игре, то мы больше играли от обороны, ждали своих моментов на контратаке, и они, в принципе, у нас были: во втором периоде два раза выходили «один в ноль», но у них вратарь выручил, где-то спасла штанга. Не воспользовались этим и в овертайме проиграли. Хороший бросок был у Медведева, и Метсола ничего не мог сделать. Почему все так происходит? Наслаиваются последние матчи, которые мы играли. Все с хорошими командами, все на эмоциях.

Сейчас у нас небольшое эмоциональное опустошение, очень тяжело бороться с этим. Но, самое главное, на фоне этой усталости мы сыграли правильно в обороне. Может быть, и отдали площадку сопернику, но мы ждали своих шансов на контратаке. Упрекнуть ребят не могу — боролись и бились от начала и до конца, — подвел итог наставник «Салавата».