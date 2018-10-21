«Авторы считают, что переписка в основном фамильярная, когда между строк читается презрение»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Олег Тихонов

Чем бизнес похож на сельское хозяйство, как избавиться от фамильярности в деловой переписке и каким было время Березовского — предприниматели рассказали «Реальному времени» о том, какие книги прочитали за последнюю неделю.

Артем Тяжелов, управляющий сети ресторанов «Пирушка»:

— У авторов «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой вышла книга «Новые правила деловой переписки». Они рассказывают о том, как в современных условиях вести деловую переписку в соцсетях, по электронной почте. Авторы считают, что переписка в основном бывает фамильярная, неискренняя, когда между строк читается презрение, хотя пишут «С уважением, просим дать скорейший ответ». Книга написана просто, интересно, со вкусом — от людей, которые знают свое дело. Я тоже стал пользоваться их советами. Авторы рекомендуют писать искренне, проще, а не формально, делать больше упор на смысл.

Камиль Вильданов, генеральный директор Rise 24.RU, сооснователь Sapron:

— Сейчас читаю книгу Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Также прочел книгу Майка Микаловица «Метод тыквы». Он рассказывает о методике построения бизнеса, сравнивает бизнес с выращиванием тыквы. Сходство в том, что в бизнесе, как и в садоводстве, происходит постоянный отсев и выбор лучших семян, приходится пропалывать огород от сорняков, чтобы они не мешали расти самой большой тыкве. В книге речь идет об идеях и конкуренции. Она написана доступным языком, в отличие от других книг об административных технологиях.

Вадим Бурачевский, учредитель ООО «Шесть граней»:

— Я прочел книгу Петра Авена «Время Березовского». Вы увидите на конкретных примерах, пусть об этом и не написано прямо, как судьба миллионов человек зависит от знаний, незнаний, характера и даже настроения отдельных людей. Узнаете о возможной причине переноса Олимпиады-2002 из Санкт-Петербурга в Солт-Лейк-Сити и еще о многих фактах из первых уст. Часть, конечно, недосказана, часть приукрашена, но мифы о 90-х вы для себя развеете, а часть — подтвердите.

Наиля Замашкина, операционный директор «Финтех Лаб»:

— Одна из последних прочитанных мной книг — «Не рычите на собаку» Карен Прайор. У Карен получился практический учебник по положительному и отрицательному подкреплению: как добиться нужного вам поведения домашних или сотрудников, просто правильно его подкрепляя. И да, иногда кажется, что в книге описаны совершенно очевидные вещи, но при этом они работают. Повышайте свою эффективность и наблюдательность, «Не рычите на собаку» вам в помощь. Интересно, что Карен Прайор долгое время занималась дрессировкой морских млекопитающих.

Альбина Назарова, основатель международной сети салонов депиляции SAHAR&VOSK:

— Из книг, прочитанных в последнее время, впечатлила работа Робина Шармы «Как побеждать. 8 ритуалов успеха в жизни и бизнесе от монаха, который продал свой «феррари». В ней в художественной форме, легкой и доступной для понимания, изложены приемы и методики эффективного управления компанией. Я нашла для себя немало рекомендаций о том, как работать с подчиненными и укреплять свое лидерство, как научиться ставить перед сотрудниками такие цели, которые будут вдохновлять. Полезные советы касаются работы с командой: хотя многие из них нам известны, мало кто придает этому значение, и напрасно. Например, о том, что надо учиться слушать сотрудников, давать шанс реализовывать свои идеи, больше общаться с командой. Кроме того, книга помогла понять, что если сотрудник совершает ошибки, это не всегда повод для нареканий со стороны руководства. Таким образом член вашей команды получает опыт, благодаря которому растет: пытаясь найти выход из ситуации, он приобретает новые навыки. Еще один важный вывод: внимание и признание, которое вы, как руководитель, проявляете по отношению к подчиненным, порой мотивирует их больше, чем материальные блага. И этим нельзя пренебрегать.

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