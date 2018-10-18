«Безусловно, трагедия, которая случилась в Керчи, подтолкнет к еще большим проверкам»

Актуальные темы в комментариях Лилии Галимовой в семи абзацах

Фото: Олег Тихонов

Казанский Кремль не стал комментировать переход Талгата Абдуллина на новое место работы, но Лилия Галимова сегодня на брифинге уточнила, что в ГЖФ устав фонда приводится в соответствие с законодательством и пока говорить о том, останется ли его бывший руководитель в попечительском совете, рано. Вместе с тем в Казани с участием Минниханова и Церетели готовятся открыть памятник Нуриеву, не комментируют просьбу перевозчиков поднять тарифы на проезд в общественном транспорте и уверяют, что на фоне случившегося ЧП в Керчи в Татарстане дополнительно усиливать безопасность не планируют, потому что эти меры и так продолжают систематически реализоваться в республике. Подробности — в материале «Реального времени».

О безопасности в школах и детсадах

Традиционный брифинг в кабинете министров официальный представитель казанского Кремля начала со слов соболезнования в адрес пострадавших в результате инцидента в Керчи и их родных. Она напомнила, что президент Татарстана направил главе Крыма телеграмму. Позже на вопрос «Реального времени» она уточнила, что усиление безопасности в школах и детсадах Татарстана по примеру Уфы не планируется, поскольку этот процесс проходит систематически на протяжении уже многих лет: «Безусловно, трагедия, которая случилась накануне, подтолкнет к еще большим проверкам. Что касается обеспечения безопасности, то в Татарстане на сегодня где-то 3 400 учебных учреждений образовательного формата, в которых также в рамках антитеррористических мероприятий проводится оснащение видеокамерами». 13 сентября кабмин подписал распоряжение о выделении 34,7 млн рублей на приобретение и установку кнопок тревожной сигнализации в 262 образовательных организациях. Кроме того, по госпрограмме обеспечения порядка ежегодно выделяют деньги на установку камер видеонаблюдения. В 2018 году ими оснастят дополнительно семь организаций в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Менделеевске, Бугульме и Черемшане.

О поездке президента РТ в Узбекистан

Рустам Минниханов посетит Узбекистан, куда он отправится сегодня во второй половине дня на первый форум межрегионального сотрудничества двух стран, посвященный сельскому хозяйству. Работа будет вестись в составе большой российской делегации под руководством Владимира Путина. У Минниханова помимо федеральной повестки запланированы свои встречи. Сегодня вечером президент встретится с представителями татарских общественных организаций Узбекистана. Завтра у татарстанской делегации встреча с хокимом Ташкентской области, с которым на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве. Сейчас же планируется подписать план мероприятий по его реализации. Соглашение подпишет Минстрой РТ с узбекской стороной. «Такие же документы планируют подписать, сейчас пока согласовывается вопрос, с «Татнефтью», КАМАЗом и «Татспиртпромом». Предметно планируется обсудить создание в Ташкентской области автомобильного полигона и сервисного центра КАМАЗа, филиала технополиса «Химград» и создание совместных производств по птицеводству и разработке медицинских роботов. Внешнеторговый оборот между Татарстаном и Узбекистаном в прошлом году вырос почти в два раза и составил 92,7 млн долларов. За последние пять лет пик был в 2014 году, когда оборот составил 122,6 млн долларов. «Нынешняя тенденция показывает, что есть перспективы по достижению показателей тех лучших времен», — говорит Галимова.

Останется ли Талгат Абдуллин в попечительском совете ГЖФ, Галимова не уточнила. Фото Олега Тихонова



О судьбе ГЖФ и Талгата Абдуллина

В ответ на вопрос «Реального времени» Галимова рассказала о дальнейшей работе ГЖФ после отставки его главы Талгата Абдуллина, но о его новом месте работы в СИНХе и обязанностях спикер говорить не стала. «Без официальных документов мы, как всегда, традиционно, не комментируем отставки и назначения. Что касается Госжилфонда, процесс там продолжается в рабочем режиме, никаких остановок в деятельности фонда нет», — сказала Галимова. Останется ли Талгат Абдуллин в попечительском совете ГЖФ, она не уточнила. «На сегодняшний день идет работа по приведению в порядок устава фонда в соответствии с законодательством, это документальная работа, пока рано говорить что-либо», — отметила представитель казанского Кремля.

Об отношениях Минниханова и Хабирова

Рустам Минниханов находится в хороших отношениях с врио главы Башкортостана Радием Хабировым. «У Рустама Нургалиевича хорошие деловые отношения с Радием Фаритовичем. Они знакомы еще с тех времен, когда он работал в администрации президента Российской Федерации и был заместителем управления, которое курирует внутреннюю политику. В этом статусе, конечно, было много коммуникации с Рустамом Нургалиевичем, так как Хабиров отвечал в том числе за работу регионов», — рассказала Галимова. По ее словам, в Татарстане рассчитывают и дальше продолжать взаимоотношения с соседней республикой. С назначением президент РТ нового главу не поздравлял.

Озвучивать общий объем финансирования в комплекс Лилия Галимова не стала, пояснив, что все работы до сих пор не завершены и освоение средств продолжается. Фото Олега Тихонова



Об «открытии» Kazan Expo

16 октября в Kazan Expo открылась первая выставка, но объект до сих требует продолжения работ. Озвучивать общий объем финансирования в комплекс Лилия Галимова не стала, пояснив, что все работы до сих пор не завершены и освоение средств продолжается. «Параллельно с тем, что в эти дни там проходило мероприятие, работа, естественно, велась. Нужно понимать, что комплекс системный, он не просто единый объект, а несколько помещений, которые подразумевают системный ввод. Вчерашнее мероприятие показало хорошую функциональность этого комплекса, хорошие перспективы», — дала комментарий представитель казанского Кремля.

О памятнике Рудольфу Нуриеву

Памятник Рудольфу Нуриеву в сквере за Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля официально откроют 7 ноября. «Рустам Нургалиевич планирует, во всяком случае у него в плане стоит участие 7-го числа в открытии этого памятника. Очень ждем, что приедет автор, господин Церетели. Пока в планах все это есть, — отметила Галимова. Вместе с тем судьбу фонтана рядом с памятником спикер не уточнила, предположив, что он будет реконструирован.

Памятник Рудольфу Нуриеву в сквере за Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля официально откроют 7 ноября. Фото vk.com



О просьбе перевозчиков поднять плату за проезд

Комментируя просьбы перевозчиков к Госкомитету по тарифам либо повысить плату за проезд в общественном транспорте в Казани, или повысить размер субсидий для льготников, Лилия Галимова заявила, что пока конкретного решения по этому вопросу нет. «Я знаю, что эти документы поступили в Госкомитет, сейчас их изучают, анализируют. Говорить о каком-то принципиально принятом решении пока рано».