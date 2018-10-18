После инцидента в Керчи власти Уфы ужесточат меры безопасности в школах и детсадах

Власти Уфы поручили ужесточить меры безопасности в образовательных учреждениях города.

Исполняющий обязанности главы администрации города Салават Хусаинов поручил провести внеплановые проверки в детских садах, школах и колледжах. Также пройдут мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пребывания детей в данных учреждениях, сообщили в мэрии.

Напомним, накануне произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате его действий погибли 20 человек и десятки получили ранения.

Конфликт с преподавателями, по предварительной версии, мог стать мотивом нападения в государственном Керченском политехническом колледже.



