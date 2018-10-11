Госкомитет по тарифам РТ: перевозчики просят поднять стоимость проезда до 33 рублей

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В Госкомитет РТ по тарифам поступили документы от автоперевозчиков Казани с обоснованием нового тарифа на разовый проезд в размере 33 рубля. Но пакет документов неполный, и пока речь идет лишь об оценке и анализе деятельности перевозчиков для выявления необходимости пересмотра существующих тарифов, сообщили в пресс-службе ведомства «Реальному времени».



— Пересмотр тарифов имеет большое социальное значение, так как касается буквально каждого гражданина нашего города, — прокомментировал ситуацию председатель Госкомитета РТ по тарифам Марат Зарипов. — При рассмотрении поступивших заявлений мы будем проверять каждую копейку и не допустим перекладывания ненужных расходов на плечи населения.

При этом в комитете не планируют рассматривать целесообразность изменения льготного тарифа на оплату проезда с помощью «электронного кошелька» или многоразового проездного билета. «Установление или отмена проездных не входит в компетенцию Госкомитета, — сообщает пресс-служба ведомства. — Организацией транспортной системы занимается исполком города. Тарифное меню составляет заказчик перевозок и перевозчики».

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что перевозчики предупреждают о том, что с наступлением зимы автобусные перевозки в городе могут прекратиться по финансовым причинам, а Казгорисполком считает обоснованным требование перевозчиков поднять сумму компенсации автоперевозчикам за проезд льготников.