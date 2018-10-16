В Казани выставочный центр Kazan Expo открылся выставкой «Дорога»

Сегодня в Kazan Expo открылась выставка «Дорога», тем самым дав старт и работе самого международного центра.

На выставку приехал глава ГИБДД России Михаил Черников. Он рассказал участникам экспозиции о статистике аварийности в стране. По его словам, в 2017 году 19 тыс. человек погибло на дорогах, треть из них — в темное время суток.

— Перед нами сегодня стоит большая задача: в 3,5 раза сократить это число к 2024 году. Надеюсь, что в том числе благодаря этой дискуссии и дальнейшим инфраструктурным преобразованиям мы сможем добиться хороших результатов, — отметил Черников.

Выставка продлится три дня. Ожидается, что она примет на одной площадке более 3 тыс. человек — это и представители органов исполнительной власти, и производители спецтехники, и сотрудники различных дорожных организаций, заинтересованных в устойчивом развитии отрасли.

Напомним, что строительство Kazan Expo началось в 2015 году. Комплекс решили возвести к чемпионату WorldSkills, который столица Татарстана примет в 2019 году. Первый камень в фундамент центра заложил президент РТ Рустам Минниханов.