Доходы жителей Татарстана на 38% превысили расходы в 2025 году

Самые большие траты среди субъектов России — у москвичей

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2025 года номинальные денежные доходы жителей Татарстана составили 74,5 тыс. рублей в среднем на душу населения. Причем данная сумма на 38% превысила потребительские расходы татарстанцев, которые в 2025-м достигли 53,8 тыс. рублей. Соответствующие данные следуют из статистики Росстата.

При этом доходы жителей республики в 2025 году увеличились на 19,6%. Потребительские расходы выросли чуть скромнее, а именно на 12,5%.

Больше всего тратили, судя по статистике, жители Москвы (98,7 тыс. в среднем). Притом что зарабатывали москвичи на 69% больше, чем расходовали денег.

Что касается темпов роста доходов и расходов, то заработки жителей столицы России увеличились в 2025 году на 16,7%, а траты — на 9,2%.

Номинальный доход — это фактическая денежная сумма, которую человек или организация получает за определенный период времени. Это цифры, которые видны в платежных ведомостях, банковских выписках и налоговых декларациях.

Под потребительскими расходами подразумеваются расходы на личное потребление, которые включают покупку товаров и оплату услуг. Это часть денежных расходов населения, направленная на приобретение потребительских товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что объем оказанных платных услуг в Татарстане увеличился на 6,8% за год.

Никита Егоров