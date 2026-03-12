Татарстан получил 2,9 млрд рублей федеральных трансфертов
Из этих средств 1,6 млрд рублей выделено в виде субвенций
По состоянию на 1 марта в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступили целевые межбюджетные трансферты на общую сумму 2,9 млрд рублей. Об этом сообщили в Минфине республики.
Средства распределены по следующим категориям:
- субсидии — 659,8 млн рублей;
- субвенции — 1,6 млрд;
- иные межбюджетные трансферты — 692 млн;
- поступления из федеральных фондов — 5,1 млн.
Все поступившие средства имеют целевое назначение и будут направлены на финансирование утвержденных расходных позиций в соответствии с установленными приоритетами.
В Минфине Татарстана уточнили, что общая сумма федеральных средств, планируемых к поступлению в региональный бюджет в 2026 году, составляет 92,9 млрд рублей.
Напомним, по данным на 1 марта, объем госдолга Татарстана составил 97,9 млрд рублей.
