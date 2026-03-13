Татарстан попал в топ регионов России по объему выручки креативных индустрий

Данный показатель в республике увеличился на 47,9 млрд за год

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял четвертое место в рейтинге российских регионов по объему выручки креативных индустрий. Согласно данным Росстата, этот показатель в республике составил 164,3 млрд рублей (+47,9 млрд за год).

На первом месте в данном топе — Москва — 4,3 трлн (+5% за год), на втором — Санкт-Петербург — 618 млрд (+20%), а на третьем — Московская область — 350 млрд рублей.

Замыкает пятерку Краснодарский край с показателем в 155,3 млрд (+31,6 млрд за год).

— Креативная экономика становится драйвером роста даже в неочевидных на первый взгляд регионах, — отметили аналитики «Реальному времени».

Никита Егоров