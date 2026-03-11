ЦБ: в феврале спрос на иностранную валюту оказался относительно низким

При этом наблюдалось некоторое ослабление рубля — курс достиг отметки 77,27 рубля за доллар США

В феврале текущего года российский финансовый рынок сохранил устойчивость во всех основных сегментах, сообщает Центробанк.

На рынке гособлигаций наблюдалось снижение доходностей облигаций федерального займа на фоне уменьшения ключевой ставки и смягчения монетарной политики регулятора. Минфин России значительно увеличил объем размещения ОФЗ на аукционах до 701 миллиарда рублей. При этом розничный спрос на гособлигации также оставался высоким — россияне приобрели ОФЗ на сумму 64,1 миллиарда рублей, что стало максимальным показателем с июня прошлого года.



На валютном рынке наблюдалось некоторое ослабление рубля — курс достиг отметки 77,27 рубля за доллар США. Несмотря на снижение продаж валюты крупнейшими экспортерами, общий объем валютных продаж компаний вырос. При этом общий спрос на иностранную валюту оставался относительно низким по сравнению с предыдущими годами. На денежном рынке отмечалось временное увеличение спроса на свопы с Банком России.

Ранее в ЦБ предупредили о рисках из-за резкого снижения ключевой ставки до 3%.

Наталья Жирнова