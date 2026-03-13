HR-эксперт рассказал, насколько вырастут зарплаты в Татарстане в 2026 году

У некоторых специалистов рост дохода составит до 22%

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в 2026 году зарплаты в среднем по рынку могут вырасти минимум на 15%. Такой прогноз «Реальному времени» озвучил HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

— Конечно, в данном случае все зависит от отрасли: где-то индексируют больше, где-то — меньше 15%, в некоторых отраслях инфляция съест все деньги. Например, в отрасли голубых воротничков доходы вырастут более чем на 15%. Где-то даже до 22% дойдет повышение зарплат, например у сварщиков, слесарей, электриков, монтажников и курьеров, — сказал собеседник издания.

Напомним, что под синими воротничками (Blue Collars) подразумевают работников физического труда, занятых в промышленной и производственной сферах. Изначально так называли персонал, который работает на производственных линиях и вспомогательных подразделениях на заводах и фабриках. Название появилось от внешнего вида представителя категории — рабочего в униформе синего цвета, чаще из прочного и немаркого денима или батиста.

Подробнее о том, какие специальности будут востребованы в 2026 году, а кто рискует лишиться работы, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров