В 2025 году Совкомбанк заработал 53 млрд рублей чистой прибыли

Совкомбанк сохранил маржинальность, нарастил масштаб бизнеса и во втором полугодии последовательно улучшал ключевые показатели

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Совкомбанк опубликовал свои показатели по МСФО. Несмотря на то, что 2025 год прошел в условиях жесткой денежно-кредитной политики, повышенных рисков в розничном кредитовании и усиления регуляторных требований, банк сохранил основные показатели. Стабилизация ставок и нормализация чистой процентной маржи формируют основу для дальнейшего роста доходности в 2026 году.

Совокупная выручка Группы выросла на 35% и составила 972 млрд рублей. Чистая прибыль составила 53 млрд рублей, общая стоимость активов прибавила 12% и составляет 4,5 трлн рублей. Портфель нефинансовых банковских гарантий вырос на 27%, до 1,1 трлн рублей.

Совокупный кредитный портфель вырос на 14%, до 3 трлн рублей: в 2025 году банк фокусировался на низкорискованном залоговом кредитовании (+3% год к году) и корпоративных кредитах (+25% год к году). Ипотечный портфель прибавил 17% и составляет 399 млрд рублей. Растет используемость карты рассрочки «Халва» — теперь портфель по ней составляет 164 млрд рублей и за год вырос на 5%. А вот потребительское кредитование сократилось на 19% — сказываются высокие ставки и регуляторные ограничения.

Дмитрий Гусев, председатель правления ПАО «Совкомбанк», комментирует результаты работы в 2025 году:

— 2025 год был для банков непростым. Высокая ключевая ставка, жесткая денежно-кредитная политика и усиление регулирования давили на маржу и прибыль сектора. В этих условиях Совкомбанк сохранил прибыльность и продолжил рост. Диверсифицированная модель нашего бизнеса оправдала себя именно тогда, когда это было важнее всего. Активы Группы превысили 4,5 трлн, в том числе за счет роста корпоративного кредитного портфеля на 25%. Страховой бизнес, электронные платежи и цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок росли двузначными темпами, вне зависимости от уровня ставок. Совокупная выручка Группы приблизилась к 1 трлн, а рост комиссионных и небанковских доходов помог компенсировать давление на процентную маржу. Во втором полугодии показатели начали последовательно улучшаться. Снизилась стоимость фондирования, стабилизировалось качество розничного кредитного портфеля. Результаты к концу года улучшились, хотя влияние высоких ставок еще не исчерпано полностью. ROE в IV квартале составил 19% годовых. Мы рассчитываем на постепенное восстановление рентабельности до более привычного для нас уровня, понимая, что квартальная динамика может оставаться неравномерной в силу сезонности. Это позволяет нам уверенно смотреть на 2026 год.

