Татарстанцы стали реже оформлять кредитки по итогам февраля

В России уже второй месяц подряд число выданных кредиток не превышает миллиона единиц — минимальный показатель с 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

В феврале количество выданных в России кредитных карт сократилось на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 0,95 млн карт против 1,1 млн годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в пресс‑службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с январем текущего года выдача кредиток также снизилась — на 4,1% (0,99 млн в январе). Это второй месяц подряд, когда число выданных кредиток не превышает миллиона единиц — минимальный показатель с 2024 года.

Объем лимитов по кредитным картам, выданным в феврале, тоже сократился: на 22,5% относительно февраля 2025 года (93,2 млрд рублей против 120,3 млрд) и на 6,5% по сравнению с январем 2026‑го (99,6 млрд рублей).

Среди регионов России наибольшее количество новых кредитных карт в феврале 2026 года было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт‑Петербурге и Свердловской области.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Наиболее заметное сокращение числа выданных карт по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано в Москве (-7%), Хабаровском крае (-5,9%), Татарстане (-5,7%), Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО, -5,4%) и Волгоградской области (-5,1%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что снижение числа выданных кредитных карт ниже миллиона штук второй месяц подряд свидетельствует о низком аппетите банков к риску. Финансовые организации предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, чтобы минимизировать вероятность просрочек в будущем.

При этом, по итогам февраля в Татарстане банки стали чаще отказывать заемщикам в кредитах. Республика вошла в пятерку регионов с наиболее заметным ростом доли отказов наряду с Москвой (+7,8 п. п.), Санкт‑Петербургом (+6,2 п. п.), Самарской и Московской областями (+6 п. п. в каждой).

Рената Валеева