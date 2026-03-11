Потребительская активность в ПФО снизилась в начале 2026 года

При этом в Татарстане рост платных услуг в январе 2026 года показывает 11,5% относительно прошлого года

Фото: Динар Фатыхов

В январе—феврале 2026 года Волго-Вятское главное управление Банка России зафиксировало снижение потребительской активности по сравнению с декабрем 2025 года. Об этом сказано в докладе «Региональная экономика» ЦБ. Сообщается, что падение произошло преимущественно за счет сокращения спроса на непродовольственные товары.

На снижение потребления повлиял перенос покупок на более ранние сроки в связи с ожидаемым повышением НДС и утилизационного сбора. Автодилеры отметили падение продаж транспортных средств. Также уменьшился спрос на строительные материалы и товары для дома после небольшого роста в конце прошлого года.

В секторе услуг динамика оставалась околонулевой. Отмечен рост спроса на бытовые и медицинские услуги. При этом туроператоры сообщили о замедлении роста турпотока и снижении спроса на свои услуги. Предприятия общественного питания зафиксировали небольшое падение посещаемости. Однако в Татарстане рост платных услуг в январе 2026 года составил 11,5% относительно прошлого года.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В Татарстане за IV квартал 2025 года наблюдался значительный рост реальных доходов населения — на 13,1%. Это существенно превышает показатели аналогичного периода 2024 года, чьи показатели отмечаются ниже нуля. Реальная заработная плата в республике выросла на 10,5%, хотя этот показатель и уступает прошлогоднему росту почти в 15%.

Реальные зарплаты в Татарстане по итогам 2025 года выросли на 9,7% в сравнении с 2024-м. Данный показатель был рассчитан с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, сообщает Татарстанстат.

Наталья Жирнова