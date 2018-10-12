Занять у себя. Как банкрот Роберт Мусин в свою же конкурсную массу хочет вклиниться

Финуправляющий экс-банкира и АСВ держат оборону, не пуская в реестр кредиторов аффилированные с должником компании

Фото: Ирина Плотникова

Роберт Мусин пытается через аффилированные компании попасть в собственный реестр кредиторов, полагают финансовый управляющий экс-главы ТФБ и представители АСВ. Стороны просят отказать двум компаниям, владельцами которых является экс-банкир, в очереди на возврат средств. Экс-председателю правления ТФБ, по их мнению, это нужно для того, чтобы набрать побольше голосов среди кредиторов при банкротстве должника. В круговороте средств в империи Роберта Мусина разбиралась корреспондент «Реального времени».

Как Мусин сам у себя занял

Финансовый управляющий Роберта Мусина и конкурсный кредитор ТФБ полагают, что экс-предправления банка через аффилированные компании сам у себя занимал средства и сейчас пытается зайти с ними в конкурсную массу, чтобы повлиять на процесс своего банкротства. Соответствующие доводы были озвучены накануне на заседаниях в Арбитражном суде РТ по включению компаний в реестр кредиторов.

Первым рассматривали заявление ООО «ТФБ Стратегия», которое за день до этого суд признал банкротом, — от Мусина организация хочет через суд вернуть заем в 51 млн рублей. Заявителя на заседании никто не представлял — полномочия ликвидатора фирмы прекратились, и конкурсным управляющим «ТФБ Стратегия» стал Ринат Юнусов, член СРО «Правосознание». Ликвидатор предложил известить его и перенести заседание. Тем не менее оно было продолжено без представителя заявителя.





Первым рассматривали заявление ООО «ТФБ Стратегия». Фото Максима Платонова

Представитель финансового управляющего Ольга Литвинова акцентировала внимание на том, что Мусин является единственным участником ООО «ТФБ Стратегия».

— Финансовый управляющий Мусина полагает, что заявленная кредитором задолженность является подконтрольной, фиктивной задолженностью, созданной с целью последующего уменьшения требований независимых кредиторов при банкротстве должника, — обозначила позицию Литвинова.

Финансовый управляющий Мусина Елена Рогожкина отметила, что есть основания для отказа во включении требований в реестр кредиторов должника. Кроме того, Литвинова рассказала, что у них нет первичной документации, подтверждающей сделку.

Представитель конкурсного кредитора ТФБ по доверенности Татьяна Ерохина в своем выступлении остановилась на деталях выданного займа. Так, выяснилось, что 51 млн не осели у Мусина, а прошли транзитом. Согласно выписке по лицевому счету должника, в один день на его счет поступили 51 млн рублей от «ТФБ Стратегия» и 49 млн от ООО «МР Аналитика» — последнее, по словам Ерохиной, также аффилировано с должником. В тот же день полученные 100 млн рублей перечислили третьему лицу — Юлии Аввакумовой в счет досрочного погашения по кредитному договору.

При этом реально 51 миллиона, по мнению ТФБ, у «ТФБ Стратегия» для Мусина не было:

— У заявителя отсутствовала реальная возможность выдать денежные средства в таком размере, — отметила представитель конкурсного кредитора ТФБ, исходя из анализа бухгалтерской документации в открытых источниках.

От Мусина ООО «ТФБ Стратегия» хочет через суд вернуть заем в 51 млн рублей. Фото Ирины Плотниковой



Поток средств в природе

Заявитель, по мнению конкурсного кредитора, взял средства для Мусина (50 млн рублей) взаймы у ООО «Реал Эстейт». И если деньги «ТФБ Стратегия» получила под 10,5% годовых, то Мусину отдала их под процентную ставку 2/3 от ключевой ставки ЦБ.

— То есть предоставила должнику денежные средства под ставку гораздо ниже, чем сама получила. В связи с чем сразу возникает вопрос об экономической целесообразности данной сделки для заявителя, — отметила Ерохина и также попросила не включать «ТФБ Стратегия» в требования кредиторов должника.

Отвечая на уточняющий вопрос судьи Ильдара Нафиева, почему было решено, что именно полученные от «Реал Эстейт» средства ушли потом Мусину, учитывая, что сумма еще и разнится на миллион, спикер пояснила, что такие выводы были сделаны исходя из того, что других источников получения средств у заявителя не было.

— То есть иных денежных средства у заявителя в принципе не было — это единственный источник поступления денежных средств. Эти денежные средства плюс небольшой остаток, который уже был ранее на счете — 51 миллион, были направлены в качестве займа должнику, — пояснила Ерохина.

Для предоставления дополнительных доказательств по заявлению судебное заседание было перенесено.

Второе дело, рассмотренное в Арбитраже, очень похоже по схеме и по подозрениям на первое. Фото Максима Платонова

Заем в качестве исключения

Второе дело, рассмотренное в Арбитраже, очень похоже по схеме и по подозрениям на первое. ООО «МР Холдинг», владельцем которого также является Роберт Мусин, попросился к нему в реестр кредиторов, заявив о долге вместе с пенями в 59,1 млн рублей.

И эта компания в конце сентября была признана банкротом. Ее интересы в суде представлял Булат Рахманов по доверенности конкурсного управляющего.

По мнению представителя финансового управляющего Мусина, в обычных условиях рядовое лицо получить от «МР Холдинг» заем не смогло бы. Представитель конкурсного кредитора ТФБ добавляет, что и эта сделка для заявителя была экономически нецелесообразной.

Странным она называет и тот факт, что по всем четырем договорам займа в этот же день были заключены дополнительные соглашения, предусматривающие снижение ставки — с 3% годовых до 2/3 от ключевой ставки ЦБ. Сомнения вызвал и основной вид деятельности заявителя, ведь организация не специализируется на займах, работая в области права и бухгалтерского учета и имея ряд дополнительных направлений — например, в области строительства, торговли автотранспортными средствами.

И в этом случае суд взял перерыв — для предоставления дополнительных доказательств по заявлению.