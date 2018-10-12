Занять у себя. Как банкрот Роберт Мусин в свою же конкурсную массу хочет вклиниться
Финуправляющий экс-банкира и АСВ держат оборону, не пуская в реестр кредиторов аффилированные с должником компании
Роберт Мусин пытается через аффилированные компании попасть в собственный реестр кредиторов, полагают финансовый управляющий экс-главы ТФБ и представители АСВ. Стороны просят отказать двум компаниям, владельцами которых является экс-банкир, в очереди на возврат средств. Экс-председателю правления ТФБ, по их мнению, это нужно для того, чтобы набрать побольше голосов среди кредиторов при банкротстве должника. В круговороте средств в империи Роберта Мусина разбиралась корреспондент «Реального времени».
Как Мусин сам у себя занял
Финансовый управляющий Роберта Мусина и конкурсный кредитор ТФБ полагают, что экс-предправления банка через аффилированные компании сам у себя занимал средства и сейчас пытается зайти с ними в конкурсную массу, чтобы повлиять на процесс своего банкротства. Соответствующие доводы были озвучены накануне на заседаниях в Арбитражном суде РТ по включению компаний в реестр кредиторов.
Первым рассматривали заявление ООО «ТФБ Стратегия», которое за день до этого суд признал банкротом, — от Мусина организация хочет через суд вернуть заем в 51 млн рублей. Заявителя на заседании никто не представлял — полномочия ликвидатора фирмы прекратились, и конкурсным управляющим «ТФБ Стратегия» стал Ринат Юнусов, член СРО «Правосознание». Ликвидатор предложил известить его и перенести заседание. Тем не менее оно было продолжено без представителя заявителя.
Представитель финансового управляющего Ольга Литвинова акцентировала внимание на том, что Мусин является единственным участником ООО «ТФБ Стратегия».
— Финансовый управляющий Мусина полагает, что заявленная кредитором задолженность является подконтрольной, фиктивной задолженностью, созданной с целью последующего уменьшения требований независимых кредиторов при банкротстве должника, — обозначила позицию Литвинова.
Финансовый управляющий Мусина Елена Рогожкина отметила, что есть основания для отказа во включении требований в реестр кредиторов должника. Кроме того, Литвинова рассказала, что у них нет первичной документации, подтверждающей сделку.
Представитель конкурсного кредитора ТФБ по доверенности Татьяна Ерохина в своем выступлении остановилась на деталях выданного займа. Так, выяснилось, что 51 млн не осели у Мусина, а прошли транзитом. Согласно выписке по лицевому счету должника, в один день на его счет поступили 51 млн рублей от «ТФБ Стратегия» и 49 млн от ООО «МР Аналитика» — последнее, по словам Ерохиной, также аффилировано с должником. В тот же день полученные 100 млн рублей перечислили третьему лицу — Юлии Аввакумовой в счет досрочного погашения по кредитному договору.
При этом реально 51 миллиона, по мнению ТФБ, у «ТФБ Стратегия» для Мусина не было:
— У заявителя отсутствовала реальная возможность выдать денежные средства в таком размере, — отметила представитель конкурсного кредитора ТФБ, исходя из анализа бухгалтерской документации в открытых источниках.
Поток средств в природе
Заявитель, по мнению конкурсного кредитора, взял средства для Мусина (50 млн рублей) взаймы у ООО «Реал Эстейт». И если деньги «ТФБ Стратегия» получила под 10,5% годовых, то Мусину отдала их под процентную ставку 2/3 от ключевой ставки ЦБ.
— То есть предоставила должнику денежные средства под ставку гораздо ниже, чем сама получила. В связи с чем сразу возникает вопрос об экономической целесообразности данной сделки для заявителя, — отметила Ерохина и также попросила не включать «ТФБ Стратегия» в требования кредиторов должника.
Отвечая на уточняющий вопрос судьи Ильдара Нафиева, почему было решено, что именно полученные от «Реал Эстейт» средства ушли потом Мусину, учитывая, что сумма еще и разнится на миллион, спикер пояснила, что такие выводы были сделаны исходя из того, что других источников получения средств у заявителя не было.
— То есть иных денежных средства у заявителя в принципе не было — это единственный источник поступления денежных средств. Эти денежные средства плюс небольшой остаток, который уже был ранее на счете — 51 миллион, были направлены в качестве займа должнику, — пояснила Ерохина.
Для предоставления дополнительных доказательств по заявлению судебное заседание было перенесено.
Заем в качестве исключения
Второе дело, рассмотренное в Арбитраже, очень похоже по схеме и по подозрениям на первое. ООО «МР Холдинг», владельцем которого также является Роберт Мусин, попросился к нему в реестр кредиторов, заявив о долге вместе с пенями в 59,1 млн рублей.
И эта компания в конце сентября была признана банкротом. Ее интересы в суде представлял Булат Рахманов по доверенности конкурсного управляющего.
По мнению представителя финансового управляющего Мусина, в обычных условиях рядовое лицо получить от «МР Холдинг» заем не смогло бы. Представитель конкурсного кредитора ТФБ добавляет, что и эта сделка для заявителя была экономически нецелесообразной.
Странным она называет и тот факт, что по всем четырем договорам займа в этот же день были заключены дополнительные соглашения, предусматривающие снижение ставки — с 3% годовых до 2/3 от ключевой ставки ЦБ. Сомнения вызвал и основной вид деятельности заявителя, ведь организация не специализируется на займах, работая в области права и бухгалтерского учета и имея ряд дополнительных направлений — например, в области строительства, торговли автотранспортными средствами.
И в этом случае суд взял перерыв — для предоставления дополнительных доказательств по заявлению.
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