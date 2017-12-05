АСВ выставило счет супруге Роберта Мусина

С Лидии Мусиной спросили за кредит экс-главы Татфондбанка в 125 млн рублей и проценты по нему

Фото: Максим Платонов

За непогашенный кредит арестованного банкира Роберта Мусина ответит его супруга Лидия Мусина. Как утверждают источники «Реального времени», 1 декабря представителем временной администрации ПАО «Татфондбанк» был подан иск о взыскании принадлежащего ей залогового имущества в виде вклада в том же банке. Правда, размер вклада 10 млн рублей — в 15 раз меньше размера задолженности экс-главы ТФБ.

Мещанов пошел на сделку с Мусиной



Претензии Агентства по страхованию вкладов и конкурсного управляющего «Татфондбанка» рассмотрит Вахитовский райсуд Казани. Дата первого заседания пока не назначена. Ответчиком по иску выступает Лидия Мусина. Ее супруга банк просит привлечь в качестве третьего лица.

Как выяснило «Реальное время», временная администрация банка предпринимала попытки урегулировать спор в досудебном порядке — в июне 2017-го семье Мусиных предлагали погасить 151 млн 733 тысячи рублей по кредиту.

Сам кредит в 125 млн рублей был выдан лично главе «Татфондбанка» Роберту Мусину еще в сентябре 2015 года. Со ставкой 16% годовых и сроком возврата 28 сентября 2017 года. А 9 декабря 2016-го, перед самым крахом кредитного учреждения банк в лице зампреда Сергея Мещанова подписал договор о залоге прав требования по личному депозиту уже Лидии Мусиной, супруге заемщика. С тех пор Мещанов успел стать обвиняемым по делу о мошенничестве с переводом вклада в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс», а Мусина — попасть под подозрение в офшорной афере.

Мещанов (на фото) стал обвиняемым по делу о мошенничестве с переводом вклада в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс». Фото Ирины Плотниковой

Иск от лица ТФБ подал бывший судья

На тот момент, как уверяют наши источники, на счету Мусиной в ТФБ лежали 10 млн 369 тысяч рублей, которые буквально через несколько дней потеряли ликвидность. Владелица счета получила право на возмещение лишь 1,4 млн рублей по вкладу. Правда, по некоторым данным, деньги эти вместе со счетом позже попали под арест в рамках уголовного дела «Татфондбанка».

А вот задолженность по кредиту Роберта Мусина продолжала расти. Так что теперь представитель новой администрации ТФБ Рафис Бурганов (в прошлом — судья Вахитовского райсуда, — прим. ред.) просит суд обратить взыскание на имущество Лидии Мусиной, являющееся предметом залога, а также взыскать с нее госпошлину в 6 тысяч рублей.

Зачем понадобился этот иск, если живых денег на счете Мусиной нет? Затем, чтобы уменьшить объем конкурсной массы хотя бы на 10 млн рублей, а возможно в будущем супруге банкира как залогодателю выставят требование и о полном погашении кредита.

Арестованного имущества не хватит?

Ранее Лидия Мусина уже попала под подозрение следствия в связи с выводом в семейный офшор 4,5 млрд рублей — деньги выдавались в качестве целевых кредитов (компаниям «Грит плюс», «Полюс С» и «Казанская СХТ»), а уходили через ООО «Траверз компани» в качестве процентного займа уже в офшор на Кипре TFB Investments LTD и падали на счет компании BARG AG в Швейцарии. Бенифициарами офшора и швейцарской фирмы в Следкоме считают жену банкира и его дочь Аиду Гилязову.

Напомним, общий ущерб по уголовному делу «Татфондбанка» на последнем продлении ареста Роберту Мусину следователи оценивали в 50,5 млрд рублей. С оговоркой — от АСВ уже получены материалы, которые могут удвоить эту сумму. Между тем под арест по уголовному делу попало имущество лишь на 5 млрд рублей — 4,6 млрд у юридических и 0,4 млрд рублей у физических лиц.

Объем требований к самому «Татфондбанку» к 1 ноября 2017 года достиг 547,7 млрд рублей.

О гранях дела ТФБ с 22 эпизодами мошенничества, злоупотребления полномочиями и отмыванием денежных средств «Реальное время» подробно уже рассказывало.

